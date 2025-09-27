Thar Accident : भरधाव वेगात दुभाजकाला धडकून थारचा चुराडा, ३ तरुणींसह ५ जणांचा मृत्यू, एकाची प्रकृती चिंताजनक

भरधाव कार दुभाजकाला धडकल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ३ तरुणींसह ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते. उपचारासाठी जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. दिल्ली-जयपूर महामार्गावर गुरुग्राममध्ये झाडसा चौक इथं शनिवारी पहाटे हा अपघात झाला. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, उत्तर प्रदेशच्या पासिंगची काळ्या रंगाची थार भरधाव वेगात दुभाजकाला धडकली. पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. भरधाव वेगात असल्यानं चालकाचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि गाडी दुभाजकाला धडकली. यानंतर गाडी अनेकदी उलटली. हा अपघात इतका भीषण होता की थारचा चुराडा झाला आहे..Accident News : भीषण दुर्घटना ! स्टील फॅक्टरीचे छत अचानक कोसळले, ६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी.थारमधून एकूण ६ जण दिल्लीहून गुरुग्रामच्य दिशेने जात होते. यामध्ये तीन तरुणी आणि तीन तरुणांचा समावेश होता. अपघातात तीन तरुणी आणि दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एका तरुणाला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. त्याचीही प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते..अपघातात मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. दरम्यान, घटनास्थळी पोलीसांनी पंचनामा केला असून अपघाताची नोंद केलीय. अपघातात मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.