Thar Accident : भरधाव वेगात दुभाजकाला धडकून थारचा चुराडा, ३ तरुणींसह ५ जणांचा मृत्यू, एकाची प्रकृती चिंताजनक

Thar Accident News : गुरुग्राममध्ये शनिवारी पहाटे थार गाडीचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात तीन तरुणींसह ५ जणांचा मृत्यू झाला असून एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. भरधाव वेगात गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्यानं ही दुर्घटना घडली.
भरधाव कार दुभाजकाला धडकल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ३ तरुणींसह ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते. उपचारासाठी जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. दिल्ली-जयपूर महामार्गावर गुरुग्राममध्ये झाडसा चौक इथं शनिवारी पहाटे हा अपघात झाला.

