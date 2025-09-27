देश

Video Viral: थार दुभाजकावर आदळली! नंबर प्लेटसह बम्पर, सीट्स अन् छतही उडाला; धडकी भरवणारा Accident

Thar Accident News : गुरुग्राममध्ये थार दुभाजकावर धडकून भीषण अपघात झालाय. या अपघातात तीन तरुणींसह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातानंतरचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Thar Accident Horrific Crash 5 Killed One Critical Video Surfaces Online

सूरज यादव
हरियाणातील गुरुग्राम इथं थारचा भीषण अपघात झालाय. भरधाव वेगात थार दुभाजकाला धडकल्यानंतर उलटली. या अपघातात थारमधील पाच जणांचा मृत्यू झालाय. मृतांमध्ये ३ तरुणी आणि २ तरुणांचा समावेश आहे. तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल केलं असून उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

accident
Gurugram
video viral
accident case
viral video

