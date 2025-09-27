Video Viral: थार दुभाजकावर आदळली! नंबर प्लेटसह बम्पर, सीट्स अन् छतही उडाला; धडकी भरवणारा Accident

हरियाणातील गुरुग्राम इथं थारचा भीषण अपघात झालाय. भरधाव वेगात थार दुभाजकाला धडकल्यानंतर उलटली. या अपघातात थारमधील पाच जणांचा मृत्यू झालाय. मृतांमध्ये ३ तरुणी आणि २ तरुणांचा समावेश आहे. तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल केलं असून उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अपघातग्रस्त थार गाडी ही उत्तर प्रदेशातील आहे. या गाडीतून ६ जण प्रवास करत होते. पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. दिल्लीहून गुरुग्रामच्या दिशेने जात असताना झाडसा चौक एक्झिट नंबर ९ वरून खाली जात असताना गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं. गाडी थेट दुभाजकावर जाऊन आदळली..Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरची भीती! लष्कर-ए-तैयबाने POK तून 'या' ठिकाणी हलवले दहशतवाद्याचे ट्रेनिंग कॅम्प....थार दुभाजकावर आदळल्यानंतर दिशादर्शक फलकाला धडकली. त्यानंतर उलटली. या अपघातात थारचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे. नंबरप्लेटसह बंपर, सीट्स आणि छत उडून पडले होते. घटनास्थळी थारच्या बॉडीचे पार्ट्स तुटून पडल्याचे व्हिडीओ आता समोर येत आहेत..पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली असून अधिक तपास केला जात आहे. मृतांची ओळख पटली असून यातील प्रतिष्ठा मिश्रा ही रायबरेलीची होती. तर कपिल शर्मा, आदित्य प्रताप सिंह, गौतम अशी मृतांची नावे आहेत. याशिवाय आणखी दोन तरुणींचा मृत्यू झाला आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..थार भरधाव वेगात होती आणि चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ती दुभाजकावर आदळली असावी अशा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. गाडीमध्ये दारूच्या बाटल्या आढळल्याचा दावाही केला जात आहे. रात्री उशिरा पार्टी करून सर्वजण परतत होते का? चालक नशेत होता का? गाडी कोण चालवत होतं? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.