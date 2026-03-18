The Kerala Story 2: मुख्यमंत्र्यांनी पाहिला 'द केरला स्टोरी २'; म्हणाले- धर्मांतर विरोधी कायदा आणि UCC मुळे राज्य आता सुरक्षित!

देश: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी डेहराडूनमध्ये बहुचर्चित 'द केरला स्टोरी २' हा चित्रपट पाहिला. चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांनी समाजातील वाढत्या धर्मांतर आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भाष्य करत उत्तराखंड सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचा पुनरुच्चार केला..डेहराडूनमधील एका मॉलमध्ये लोकप्रतिनिधींसोबत हा चित्रपट पाहिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. हा चित्रपट केवळ मनोरंजन नसून समाजातील संवेदनशील घटनांवर प्रकाश टाकणारे एक प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी नमूद केले..UCC लागू करणारे पहिले राज्यमुख्यमंत्री धामी यांनी अभिमानाने सांगितले की, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा समाजात समानता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. महिलांची सुरक्षा आणि लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..धर्मांतर विरोधी कायद्याचा बडगाराज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी अत्यंत कडक धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अवैध कृत्यांना चाप बसला असून समाजात पारदर्शकता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे मत धामी यांनी व्यक्त केले..तरुणांना जागरूक राहण्याचे आवाहन"आमचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट वर्गाच्या विरोधात नाही, तर सर्व नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हा आहे," असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील तरुणांना सामाजिक बदलांसाठी जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. या प्रसंगी त्यांच्यासोबत आमदार उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल आणि इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.आज १८ मार्च २०२६ रोजी मुख्यमंत्री धामी यांच्या या विधानामुळे उत्तराखंडमधील सामाजिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.