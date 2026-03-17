'Dhurandhar' चित्रपट पाहून अडचणीत सापडला वैभव सूर्यवंशी... म्हणाला, माझी फेव्हरिट मुव्ही... सोशल मीडियावर गदारोळ

Vaibhav Suryavanshi Under Fire For 'Dhurandhar' Comment: भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. बीसीसीआयच्या नमन पुरस्कार सोहळ्यात वैभवने "धुरंधर" हा त्याचा आवडता चित्रपट असल्याचे सांगितले अन् त्यावरून नेटिझन्सने त्याला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. हर्षा भोगले यांच्या प्रश्नावर अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पांड्या यांच्यासह वैभवनेही त्याच्या आवडत्या चित्रपटांबाबत सांगितले. पण, रणवीर सिंगच्या "धुरंधर" चे नाव घेऊन वैभव अडचणीत सापडला आहे..रविवारी बीसीसीआयचा NAMAN पुरस्कार सोहळा दिल्लीत पार पडला, यावेळी भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या, महिला वर्ल्ड कप विजेत्या, चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा सत्कार केला गेला. वैभवने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये १७५ धावांची विश्वविक्रमी खेळी करून संघाच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. त्याने आता आयपीएल २०२६ मध्ये ख्रिस गेलचा १७५ धावांचा विक्रम मोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..IPL 2026 मध्ये २-३ हजार धावा करायच्या आहेत! वैभव सूर्यवंशीचा आत्मविश्वास पाहून सारेच चक्रावले; म्हणाला, वैयक्तिक विक्रम... .धुरंधरवरून एवढा वाद का?हर्षा भोगले यांनी जेव्हा वैभवला त्याच्या आवडत्या चित्रपटाचं नाव सांगण्यास सांगितले तेव्हा त्याने धुरंधर असे सांगितले. पण, त्याचे हे उत्तर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. धुरंधर या चित्रपटाला A असा दर्जा दिला गेला आहे, म्हणजेच हा चित्रपट १८ वर्षांवरील लोकांसाठी आहे. पण, वैभव आता १४ वर्षांचा आहे आणि त्यामुळे नेटिझन्सनी त्याला घेरण्यास सुरुवात केली आहे..वैभव सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळत आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या जयपूर येथील एका कार्यक्रमात तो गमतीने म्हणाला, जर तुम्ही मला विचाराल, तर मी या पर्वात २००० ते ३००० धावा करेन. खरं सांगायचं तर, मी असं काही ठरवलेलं नाही. मी प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणारा व्यक्ती आहे. माझं लक्ष्य हे संघाला जेतेपद पटकावून देण्याचे आहे. त्यामुळे वैयक्तिक विक्रमाचा विचार नाही..नवीन कर्णधार? वैभव सूर्यवंशीची संघात एन्ट्री! LA Olympics अन् ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ साठी कसा असेल भारताचा संघ? बरेच पर्याय उपलब्ध.वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये ७ सामन्यांत २०६.५५ च्या स्ट्राईक रेटने २५२ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व १ अर्धशतक आहे. अन्य ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १८ सामन्यांत ४१.२३ ची सरासरी व २०४ च्या स्ट्राईक रेटने ७०१ धावा आहेत. त्यात ३ शतकं व १ अर्धशतक आहे.