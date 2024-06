Shivaji Maharaj Statue: "हे खूप अपमानकारक," संसद भवनाबाहेरील शिवाजी महाराज, बाबासाहेबांचे पुतळे हटवले; माजी मंत्र्याची पोस्ट व्हायरल

Statues of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Gandhi, and Dr. Babasaheb Ambedkar have just been removed from their places of prominence in front of the Parliament House. Esakal

आशुतोष मसगौंडे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे संसद भवनासमोरील महत्त्वाच्या ठिकाणांहून नुकतेच हटवण्यात आले आहेत. याची माहीती माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट करत दिले आहे. (बातमी अपडेट होत आहे.) संसद भवन के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्तियों को उनके विशिष्ट स्थानों से हटा दिया गया है। यह बेहद अपमानजनक हरकत है। pic.twitter.com/6QkIeDc7aQ — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 6, 2024 ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.