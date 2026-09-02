Nepal Flood: तीन कुटुंबीय म्हणतात...‘तो’ आपलाच! मृतदेहावर दावा; ‘डीएनए’ अहवालाची नातेवाइकांना प्रतीक्षा, महापुर अन् भयावह पेच..

गाल्छी (नेपाळ): छायाचित्र हातात घेतले...चेहरा न्याहाळला... कपाळ, ओठ, कान, दात, हात, प्रत्येक खूण बारकाईने तपासली. ‘हा आपलाच माणूस आहे,’ असा विश्वास मनाशी धरून कुटुंबीयांनी रुग्णालयातील मृतदेहांकडे पाहिले. मात्र, पोखराच्या सरकारी रुग्णालयातील १००३ क्रमांकाच्या मृतदेहासमोर तीन कुटुंबे उभी ठाकली. तिघांनाही वाटत होते, ‘हा’ आपल्याच कुटुंबातील आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.रसुवातील जलविद्युत प्रकल्पावर काम करणारा गोपाल दहित आणि रूपंदेहीचा ‘गाइड’ दामोदर बस्याल यांच्या कुटुंबीयांनी या मृतदेहावर आपला दावा केला. आणखी एका कुटुंबानेही रविवारी तोच मृतदेह आपला असल्याचे सांगितले होते. मात्र, तो दावा नंतर मागे घेण्यात आला. आता गोपाल की दामोदर ही ओळख पटविण्यासाठी ‘डीएनए’ चाचणीचाच आधार उरला आहे..जलप्रलयानंतर वाहत गेलेले मृतदेह शेकडो किलोमीटर दूर सापडत आहेत. चेहरा विद्रूप झाला आहे, शरीरावरच्या खुणा अस्पष्ट झाल्या आहेत. अशा वेळी रुग्णालयाच्या भिंतींवर चिकटवलेली छायाचित्रेच कुटुंबीयांसाठी शेवटची आशा ठरली आहेत. गोपाल दहित रसुवातील जलविद्युत प्रकल्पावर कामासाठी गेला होता. महापुरानंतर तो बेपत्ता झाला. त्याची बहीण मांजी थारू आणि नातेवाइकांनी त्याचा शोध घेतला. बार्डियाहून ते गैंडाकोटला पोहोचले. तेथे पोलिसांनी दाखविलेल्या छायाचित्रांमध्ये १००३ क्रमांकाचा मृतदेह पाहताच त्यांनी गोपालला ओळखल्याचा दावा केला. .‘आपला माणूस सापडला’ या आशेने ते पोखराला पोहोचले. मात्र, त्याआधीच दामोदर बस्यालचे कुटुंबीय रुग्णालयात आले. त्यांनीही तोच मृतदेह पाहिला. तेदेखील म्हणाले, ‘हा आमचाच दामोदर.’ दामोदरच्या कुटुंबीयांनी शरीरावरील अनेक खुणा आपल्या नातेवाइकाशी जुळत असल्याचे सांगितले. गोपालच्या कुटुंबीयांनी मात्र दात, कपाळ, ओठ, हात आणि चेहऱ्याची ठेवण गोपालसारखीच असल्याचे सांगितले. अखेर दोन्ही कुटुंबांनी ‘डीएनए’ चाचणीची मागणी मान्य केली. मात्र, त्यासाठीही प्रतीक्षा आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.मृतदेहांची ओळख पटविणे सुरूपोखरात गोरखा, तनहून, धादिंग आणि नवलपरासी पूर्व येथून १०२ मृतदेह आणण्यात आले. त्यापैकी सोमवारपर्यंत केवळ १६ जणांची ओळख पटली.८७ मृतदेहांचे शवविच्छेदन झाले आहे. पाच कुटुंबांमध्ये ओळखीबाबत वाद निर्माण झाल्याने त्यांच्या नातेवाइकांचे डीएनए नमुने घेण्यात आले आहेत.अनेक मृतदेह दीर्घकाळ पुराच्या पाण्यात राहिल्याने अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. काहींचे चेहरे विद्रूप झाले आहेत; अनेकांची ओळख पटविणे कठीण झाले आहे.काठमांडूतील त्रिभुवन विद्यापीठाच्या शिक्षण रुग्णालयात आणलेल्या ९४ मृतदेहांपैकी केवळ नऊ जणांची ओळख पटली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.