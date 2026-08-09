JPSC Student Protest: विद्यार्थी आंदोलनाचा दबाव वाढला, JPSC च्या ३ सदस्यांचा राजीनामा; झारखंडमध्ये मोठी घडामोड

जेपीएससी-जेएसएससीमधील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात रांचीमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या तीन सदस्यांनी सामूहिक राजीनामा दिला आहे. सीआयडीकडून समन्स मिळाल्यानंतर जेपीएससीचे तीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद यांनी राज्यपालांना आपले राजीनामे पाठवले. .झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार, अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद यांचे झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, रविवारी सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाली. सरकारने अनेक अटी मान्य केल्या असल्या तरी, कोंडी कायम राहिली आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला. .विद्यार्थ्यांसमोर झुकलं झारखंड सरकार; JPSC परीक्षा रद्द करण्याचं आश्वासन, ९० दिवसांत CID चौकशी.विद्यार्थ्यांनी १० ऑगस्ट रोजी झारखंड विधानसभेला घेराव घालण्याचे आवाहन केले असून, त्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. जेपीएससी परीक्षेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने जेपीएससीच्या तीन विद्यमान सदस्यांना नोटीस बजावली आहे. अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. अजिता भट्टाचार्य यांना १० ऑगस्ट रोजी, अनिमा हंसदा यांना १२ ऑगस्ट रोजी आणि जमाल अहमद यांना १४ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. .परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या तपासाचा भाग म्हणून सीआयडी जेपीएससीच्या या तीन विद्यमान सदस्यांची चौकशी करणार आहे. या तपासाचा एक महत्त्वाचा पैलू टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या निवडीशी आणि पॅनेलवरील समावेशाशी संबंधित आहे. पूर्वी काळ्या यादीत असलेल्या टीडीपीएलला कोणत्या आधारावर पॅनेलवर समाविष्ट करून परीक्षा घेण्यासाठी निवडण्यात आले, याचाही तपास यंत्रणा तपास करत आहे. १०, १२ आणि १४ ऑगस्ट रोजी होणारी ही चौकशी तपासात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे..Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; गाडीवर दगड, चिखल आणि चपला फेकल्या, 'चोर-चोर'च्या घोषणा.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी तरुणांना संदेश देत, परीक्षेत सुधारणा करण्यासाठी सूचना मागवल्या आहेत. त्यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया साईटवर लिहिले, "माझा नेहमीच विश्वास राहिला आहे की, सुधारणा संवादातूनच होते आणि तुमच्या सहभागाशिवाय संवाद अपूर्ण आहे." झारखंडमधील लाखो तरुणांची स्वप्ने ही आमची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. जेव्हा एखादा विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करतो, तेव्हा केवळ त्याचेच भविष्य त्याच्याशी जोडलेले नसते, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा त्याच्याशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे, शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षा प्रणाली पारदर्शक, निष्पक्ष, विश्वासार्ह आणि वेळेवर पूर्ण करणे हे आमच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.