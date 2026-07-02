Crime: भेटण्याच्या बहाण्यानं बोलवलं, बेशुद्ध करत निर्जन ठिकाणी नेलं अन्...; १६ वर्षीय मुलीसोबत तिघांचं क्रूर कृत्य

मध्य प्रदेशातील दतिया जिल्ह्यात १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी तीन तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. आरोपींनी त्या मुलीला भेटण्याच्या बहाण्याने फसवून तिला गुंगीचे औषध देऊन एका निर्जन ठिकाणी नेले. तिथे हा गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना दातिया जिल्ह्यातील बसाई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, १६ वर्षीय मुलीने तक्रार दाखल केली की, तिला सकाळी तिचा ओळखीचा मंगल सिंग कुशवाह याचा फोन आला होता. त्याने तिला भेटायला बोलावले होते. त्या दिवशी दुपारी ती ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचली तेव्हा मंगल सिंग, निलेश कुशवाह आणि बंटी कुशवाह हे तिघे आधीच तिथे उपस्थित होते. .Pune Crime: इंदापूरमध्ये भरदिवसा थरार! नगरपरिषदेसमोर विरोधी पक्षनेते अनिल पवार यांच्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; प्रसंगावधानाने बचाव.त्या तिघांनी तिला मोटारसायकलवरून काली माता मंदिरामागील नरवाह परिसरात नेले. जिथे आरोपींनी गुन्हा केला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, घटनेनंतर तिन्ही आरोपी तिला सोडून पळून गेले. शुद्धीवर आल्यानंतर ती कशीबशी घरी पोहोचली आणि तिने आपल्या कुटुंबीयांना संपूर्ण घटना सांगितली. त्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी तिला बसाई पोलीस ठाण्यात नेले, जिथे पोलिसांनी तक्रार नोंदवून कारवाई सुरू केली. .पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरुद्ध सामूहिक बलात्कारासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले जात आहेत. तक्रार मिळाल्यानंतर, बसाई पोलीस ठाण्याने तात्काळ कारवाई करत तिन्ही आरोपींविरुद्ध सामूहिक बलात्कार, अल्पवयीन मुलीवरील गुन्हे आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. .Kolhapur ACB Trap : शाहूवाडीत PWD च्या शाखा अभियंत्याला 38 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; 'या' कामाच्या बिलासाठी मागितली होती रक्कम.पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास सुरू आहे. घटनेमागील सत्य उघडकीस आणण्यासाठी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले जात असून आरोपींची चौकशी केली जात आहे. तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.