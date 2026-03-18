Tiger Hunting Video : मृत्यू समोर असताना मोर उडून गेला, पण वाघाच्या तावडीत 'त्या' हरणाच्या पिल्लाचा दुर्दैवी अंत झाला; जबड्यात धरलेली मान पाहून मन हेलावून जाईल!

Shocking Wildlife Moment Captured on Camera : जंगलातील प्राण्यांच्या संघर्षाचे आणि शिकारीचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशाच एका अंगावर काटा आणणाऱ्या व्हिडिओने सध्या सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या व्हिडिओमध्ये एक वाघ शिकारीसाठी मोराचा पाठलाग करताना दिसतो. मात्र, अचानक घडलेल्या घटनेमुळे दृश्य अधिकच हृदयद्रावक बनते..व्हिडिओमध्ये नेमके काय घडते?जंगलातील एका कच्च्या रस्त्यावर एक मोर वेगाने धावताना दिसतो. त्याच्या मागोमाग एक हरणाचे पिल्लू (पाडस) ही जीव वाचवण्यासाठी पळत असते. या दोघांच्या मागे एक वाघ अत्यंत वेगाने त्यांचा पाठलाग करत असतो. काही क्षण ही जीवघेणी शर्यत सुरू राहते. दरम्यान, अचानक मोर आपले पंख पसरवून उडून जातो आणि स्वतःचा जीव वाचवतो..हरणाच्या पिल्लावर झडपमात्र, हरणाचे लहान पिल्लू तितक्या वेगाने पळू शकत नाही. मोर उडून गेल्यानंतर वाघ लगेच त्या पिल्लावर झडप घालतो. आपल्या शक्तिशाली जबड्याने तो पिल्लाच्या मानेवर पकड घेतो. त्या वेळी पिल्लाचा आक्रोश संपूर्ण जंगलात घुमतो. हे दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक असून पाहणाऱ्यांचे मन हेलावून टाकते..'हा केवळ जगण्यासाठीचा संघर्ष'हा व्हिडिओ १२ मार्च रोजी इंस्टाग्रामवरील @naturesafariindia या अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला होता. त्यासोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "जे आपल्याला क्रूर वाटते, ते जंगलातील जीवनाचा भाग आहे. हा केवळ जगण्यासाठीचा संघर्ष असून परिसंस्थेचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक आहे.".हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे?हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे. हजारो लोकांनी या दृश्यावर प्रतिक्रिया देत आपली भावना व्यक्त केली आहे. दरम्यान, मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात (PTR) वाघाने हरणाच्या पिल्लाची शिकार केली असून ही घटना सफारीवर असलेल्या पर्यटकांनी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली आहे.