Bishnoi Gang Update : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर मोठी खळबळ; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर होते 'हे' काँग्रेसचे माजी आमदार!

बॉलीवूडचा लोकप्रिय अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणाने खळबळ उडाली असतानाच, या गुन्हेगारी जगताशी संबंधित एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. .टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याच्या काही दिवस आधी राजस्थानातील काँग्रेसचे माजी आमदार संयम लोढा हेदेखील कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर असल्याचे तपासात उघड झाले आहे..तीन आरोपी जेरबंदटायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे तपासाची चक्र वेगाने फिरली. राजस्थान पोलिसांनी मोठी कारवाई करत या प्रकरणातील तीन संशयित हल्लेखोरांना कोटा येथून ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये एक अल्पवयीन आरोपीचाही समावेश आहे..हे तिन्ही आरोपी नेपाळच्या दिशेने पळून जाण्याच्या तयारीत होते, मात्र त्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. आता त्यांना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी मुंबई पोलिसांकडे सुपूर्द केले..आमदारकी नको, पण 'गोकुळ' हवं! कोल्हापूरच्या या दूध संघात दडलंय तरी काय?.माजी आमदाराला परदेशातून जीवे मारण्याच्या धमक्यादुसरीकडे राजस्थानमधील सिरोही जिल्ह्याचे माजी आमदार संयम लोढा यांच्या हत्येचा मोठा कट रचण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लोढा यांच्या हत्येचे षडयंत्र उघड झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी म्हणजेच ११ ऑक्टोबर रोजी त्यांना परदेशी मोबाईल नंबरवरून तीन धमकीचे कॉल आले होते. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने आपण गँगस्टर आरजू बिश्नोई असल्याचे सांगत त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती..फार्म हाऊसची रेकी आणि विदेशी हत्यारे जप्तराजस्थान पोलिसांच्या अँटी-गँगस्टर टास्क फोर्सने (AGTF) केलेल्या सखोल तपासात हरियाणाचा शूटर साहिल या कटाचा म्होरक्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या शूटर्सनी संयम लोढा यांच्या सिरोही येथील फार्म हाऊसची रेकी (नजर ठेवून पाहणी करणे) देखील केली होती, ज्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. यापूर्वी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईदरम्यान एका हायवेजवळ झाडांमध्ये लपवून ठेवलेली विदेशी बनावटीची शस्त्रे आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली होती..बिश्नोई गँगच्या वाढत्या कारवाया आणि थेट बॉलिवूड अभिनेत्यांसह राजकीय नेत्यांना लक्ष्य केले जात असल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.