Tirupati Laddu Ghee Test Report : तिरुपती लाडूतील तुपाच्या नमुन्यांत प्राणिसदृश चरबी? आंध्रच्या मंत्र्यांकडून अहवालाचा संदर्भ, भाविकांच्या भावनांशी खेळ

Tirupati Balaji Laddu : तिरुमला तिरुपती देवस्थानकडून लाडूसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुपाच्या नमुन्यांमध्ये प्राणिसदृश चरबी असण्याची शक्यता असल्याचे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या (एनडीडीबी) अहवालात नमूद केल्याचा दावा आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री पय्यावुला केशव यांनी केला. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी याच अहवालाचा उल्लेख केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या तिरुमाला तिरुपती देवस्थानमध्ये बनवलेल्या लाडूत भेसळयुक्त तूप वापरले गेल्याचा आरोप चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता..पत्रकार परिषदेत केशव यांनी आरोप केला की, मागील वायएसआर काँग्रेस सरकारने टीटीडीसाठी तुपाची खरेदीची प्रक्रिया ही श्रद्धेऐवजी केवळ व्यावसायिक व्यवहाराप्रमाणे हाताळली. २०२२ मध्ये म्हैसूर येथील केंद्रीय अन्न तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेने (सीएफटीआरआय) सादर केलेल्या अहवालात तुपात भेसळ असल्याचे स्पष्ट असूनही तो अहवाल दाबण्यात आला..ते म्हणाले की, मागील सरकारने नियुक्त केलेल्या मंडळाने तुपाच्या खरेदीसाठीच्या निविदा अटी बदलून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना संधी दिली. विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार हा तूप भेसळ गैरव्यवहार सुमारे २४० कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकरणात माजी टीटीडी अध्यक्ष वाय. व्ही. सुब्बा रेड्डी यांच्या वैयक्तिक साहाय्यकाने दुग्धोत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून चार कोटी रुपये घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.अलीकडेच एसआयटीने नेल्लोर एसीबी न्यायालयात शेवटचे आरोपपत्र दाखल केले असून ३६ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री नायडू यांनी २०२४ मध्ये मागील सरकारच्या काळात तिरुपतीतील लाडूत निकृष्ट साहित्य व प्राणिजन्य चरबी वापरल्याचा आरोप केल्याने वाद निर्माण झाला आणि भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या..