तिरुमला (तिरुपती) : भक्ती आणि दातृत्वाचा एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व क्षण गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) तिरुपतीच्या तिरुमला मंदिरात पाहायला मिळाला. चेन्नई येथील जैन दाम्पत्य वर्धमान जैन आणि राधिका जैन यांनी भगवान श्री व्यंकटेश्वर स्वामींच्या (तिरुपती बालाजी) चरणी तब्बल १२१ किलो सोने आणि हिरे अर्पण केले आहेत. .या मौल्यवान हिरेजडित सुवर्णालंकारांची किंमत सुमारे २०६ कोटी रुपये (अंदाजे २०६ ते २०८ कोटी रुपये) इतकी आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या उपस्थितीत तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे (TTD) पुजारी आणि प्रतिनिधी यांच्याकडे हे अलंकार औपचारिकरीत्या सुपूर्द करण्यात आले..AI जगाला हादरवणाऱ्या दोन 'पाटलां'ची जोरदार चर्चा! राहुल पाटील आणि यश पाटील कोण आहेत? जाणून घ्या नेमकी कहाणी!.एका भक्ताकडून आतापर्यंतचे सर्वात मोठे सुवर्णदानटीटीडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिरुमला मंदिरात एका वैयक्तिक भक्ताकडून करण्यात आलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे दान ठरले आहे. या दानामध्ये एकूण नऊ संचांमध्ये ४६ अलंकार आणि २३८.२ कॅरेट हिरे समाविष्ट आहेत:श्रीवारू आणि पद्मावती देवीसाठी अर्पण: एकूण दानापैकी १०६ किलो सोन्याचे अलंकार भगवान व्यंकटेश्वरासाठी, तर १५ किलो सोन्याची वस्त्रे-अलंकार श्री पद्मावती अम्मावारू देवीसाठी अर्पण करण्यात आले आहेत.१५ महिन्यांची कारागिरी: या संचांमध्ये रत्नजडित मुकुट, पद्म पादलू (चरण अलंकार), कमरपट्टा, शंख-चक्र, सोन्याचे वाघनख आणि विविध हारांचा समावेश आहे. आगम शास्त्रातील नियमांनुसार कुशल कारागिरांनी तब्बल १५ महिन्यांच्या मेहनतीतून हे दागिने घडवले आहेत..मूळ संविधानात दडलाय भारताचा ५ हजार वर्षांचा इतिहास! पाहा छत्रपती शिवाजी महाराज ते प्रभू श्रीरामांपर्यंतची दुर्मिळ चित्रे.चंद्राबाबू नायडू यांनी केले कौतुक; कोण आहेत वर्धमान जैन?मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या अभूतपूर्व दानाबद्दल जैन दाम्पत्याचे आभार मानले. "विजयनगरचे सम्राट श्रीकृष्णदेवराय आणि पल्लव, चोळ, चेर, पांड्य व मराठा राजांपासून सुरू असलेली तिरुपती बालाजीवरील भक्ती आजही तशीच अखंडपणे वाढत आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होता आले हे माझे भाग्य आहे," असे नायडू म्हणाले..चेन्नईतील टेक उद्योजक आणि समाजसेवक असलेले वर्धमान जैन यांनी यापूर्वीही टीटीडीच्या गोशाळेसाठी, 'एसव्हीबीसी' चॅनेलच्या विकासासाठी आणि भाविकांसाठीच्या इलेक्ट्रिक बसेसकरिता कोट्यवधी रुपयांची मदत केली आहे; तसेच ते रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातूनही समाजसेवा करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.