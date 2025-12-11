Tirupati Devastanam Scam : तिरुपती देवस्थानात लाडू घोटाळ्यानंतर आता दुसरा घोटाळा, तुमचीही फसवणूक झाली असेल; काय आहे घोटाळा?

Devastanam Scam Tirupati : तिरुमला तिरुपती देवस्थानमध्ये ५४ कोटी रुपयांचा शाल गैरव्यवहार झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. साधारणपणे २०१५ ते २०२५ या काळात हा गैरव्यवहार झाल्याचे अंतर्गत चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. संबंधित कंत्राटदाराने रेशीम शाल असल्याचे भासवून शंभर टक्के पॉलिस्टरपासून तयार करण्यात आलेल्या शालींचा पुरवठा केल्याचे दिसून येते. देवस्थानचे अध्यक्ष बी. आर. नायडू यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर या प्रकाराची चौकशी सुरू झाली होती. मंदिरामध्ये धार्मिक विधीमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला भेट म्हणून ही शाल देण्यात येते..तिरुपतीत तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् (TTD) मध्ये शुद्ध रेशमी शाल खरेदीत मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. टीटीडीचे नवे अध्यक्ष बी.आर. नायडू यांनी दुपट्ट्यांच्या गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त केल्यानंतर सतर्कता व सुरक्षा विभागाकडून तपास सुरू करण्यात आला. निविदेनुसार दुपट्टे शुद्ध शहतूत रेशमाचे आणि 20/22 डेनियर यार्नपासून तयार असणे बंधनकारक होते. त्यावर एका बाजूला संस्कृतमध्ये “ओम् नमो वेंकटेशाय”, तर दुसऱ्या बाजूला तेलुगूमध्ये लेखन तसेच शंख, चक्र इत्यादी प्रतीक छापलेले असणे अपेक्षित होते. आकार, वजन आणि बॉर्डर डिझाइनही निश्चित करण्यात आले होते..मात्र, सतर्कता विभागाने तिरुपती गोदाम आणि तिरुमला वैभवोत्सव मंडपम येथील नव्या स्टॉकमधून घेतलेल्या नमुन्यांची बेंगळुरू आणि धर्मावरम येथील केंद्रीय रेशम मंडळाच्या प्रयोगशाळांत तपासणी केल्यानंतर शालमध्ये रेशमाचा धागादेखील नसल्याचे स्पष्ट झाले. दोन्ही प्रयोगशाळांनी ती सामग्री पॉलिस्टरची असल्याचे प्रमाणित केले. याशिवाय सर्व नमुन्यांवर असणे आवश्यक असलेला रेशम होलोग्रामही नव्हता, असेही अहवालात नमूद केले आहे..हे दुपट्टे नागारी येथील VRS Exports या कंपनीकडून पुरवले गेले होते. २०१५ ते २०२५ दरम्यान या फर्मने आणि तिच्या सहयोगी कंपन्यांनी टीटीडीला तब्बल ५४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे कापड पुरवले आहे. या फर्मकडेच १ हजार ३८९ रुपये प्रति शाल दराने आणखी १५ हजार दुपट्ट्यांचा करार देण्यात आलेला होता..Tirupati Trust Fake Ghee Case: खळबळजनक! 'तिरुपती ट्रस्ट'ला बनावट डेअरीतून पुरवलं गेलं तब्बल २५० कोटींचं ‘भेसळयुक्त तूप’.एसीबीकडे गुन्हे दाखल करण्याची शिफारससतर्कता विभागाने सादर केलेल्या अहवालात, फर्मने शुद्ध रेशमाच्या नावाखाली स्वस्त पॉलिस्टरचे दुपट्टे पुरवून टीटीडीची सरळसरळ फसवणूक केली आहे. ट्रस्ट बोर्डाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी एसीबीच्या महासंचालकांना विनंती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. टीटीडी अध्यक्ष बी.आर. नायडू म्हणाले, “अहवाल स्पष्ट सांगतो की निविदाकर्त्याने स्वस्त दर्जाच्या पॉलिस्टरची सामग्री पुरवून मंदिर ट्रस्टला फसवले आहे. घोटाळ्यातील सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.