नॉनव्हेज खाल्लं, २ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं; तिरुपती देवस्थानची कारवाई

तिरुपती देवस्थानमध्ये त्रयस्थ कंपनीद्वारे कंत्राटी म्हणून काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलंय. दोघांनी नॉनव्हेज खाल्ल्याचा आरोप असून त्यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार देण्यात आलीय.
सूरज यादव
तिरुमला तिरुपती देवस्थानने दोन कर्मचाऱ्यांना नॉनव्हेज खाल्ल्यानं निलंबित केलंय. दोन्ही कर्मचारी हे त्रयस्थ कंपनीकडून कंत्राटी पद्धतीने कामावर होते. त्यांनी अलिपिरी इथं नॉनव्हेज खाल्ल्याची माहिती समोर आली होती. यानंतर तिरुमला तिरुपती देवस्थानने तात्काळ कारवाई करत त्यांना काढून टाकले.

