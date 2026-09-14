देश

TMC rebels join BJP: 'तृणमूल'चे १७ बंडखोर खासदार भाजपच्या वाटेवर? NCPI नेत्याचं धक्कादायक विधान

17 Rebel MPs to Join BJP Before Durga Puja: खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी असाही मोठा दावा केला की, भाजपच्या मध्यस्थीनेच आम्हाला आधी एनसीपीआयमध्ये सामील करून घेण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात आम्हा सर्वांना थेट भाजपमध्येच जायचे होते.
West Bengal political twist

West Bengal political twist

esakal

संतोष कानडे
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NCPI MP Jagdish Basunia Claims: पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून तृणमूल काँग्रेसमधून नुकतेच 'नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये दाखल झालेले खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. आगामी दुर्गापूजेपूर्वी एनसीपीआयच्या २० पैकी १७ खासदार हे भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात. मात्र, यामध्ये तीन अल्पसंख्याक खासदारांचा समावेश नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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