TMC rebels join BJP: 'तृणमूल'चे १७ बंडखोर खासदार भाजपच्या वाटेवर? NCPI नेत्याचं धक्कादायक विधान

NCPI MP Jagdish Basunia Claims: पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून तृणमूल काँग्रेसमधून नुकतेच 'नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये दाखल झालेले खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. आगामी दुर्गापूजेपूर्वी एनसीपीआयच्या २० पैकी १७ खासदार हे भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात. मात्र, यामध्ये तीन अल्पसंख्याक खासदारांचा समावेश नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .खासदार अबू ताहिर आणि खलीलुर रहमान यांना वेगवेगळी खाती दिली जातील आणि ते बाहेरून एनडीएला पाठिंबा देतील, कारण त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये प्रामुख्याने अल्पसंख्याक मतदारांचे प्राबल्य असल्याने ते थेट भाजपमध्ये सामील झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे बसुनिया यांनी नमूद केले..चाळीतल्या घरात निदान आईच्या खोकण्याचा आवाज ऐकू यायचा पण या भिंतींनी तिचा जीव घेतला; जॅकी श्रॉफ यांनी सांगितली ती सल .खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी असाही मोठा दावा केला की, भाजपच्या मध्यस्थीनेच आम्हाला आधी एनसीपीआयमध्ये सामील करून घेण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात आम्हा सर्वांना थेट भाजपमध्येच जायचे होते. जर सर्व परिस्थिती सुरळीत राहिली, तर दुर्गापूजेपूर्वी २० पैकी १७ खासदार अधिकृतपणे भाजपचा झेंडा हाती घेतील, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..दरम्यान, कूचबिहारचे खासदार बसुनिया रविवारी कडक पोलीस बंदोबस्तात आपल्या घरी परतले. ते गावी परतल्याची बातमी समजताच सिताई परिसरात प्रचंड राजकीय तणाव निर्माण झाला. यानंतर सिताई बस स्थानक परिसरातील टीएमसी कार्यालयाची कथितरीत्या तोडफोड करून त्याला आग लावण्यात आली. तसेच स्थानिक नागरिक आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने थेट खासदारांच्या घरासमोर जाऊन तीव्र निदर्शने केली..Wani News : मार्कंडेय पर्वतावर पुन्हा ‘बंदी’चा डोंगर! चार वर्षांत धोकादायक शिड्या-पायवाटांची दुरुस्ती नाही, भाविकांचा संताप.आंदोलकांनी खासदार बसुनिया यांच्यावर गेल्या १५ वर्षांत आपल्या राजकीय प्रभावाचा गैरवापर करत भ्रष्टाचारातून अफाट संपत्ती जमवल्याचा आरोप केला आहे. यामध्ये राइस मिलसह अनेक व्यावसायिक आस्थापने उभारल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. आंदोलकांनी त्यांच्या सततच्या पक्षबदलावरही जोरदार आक्षेप घेतला आहे. बसुनिया हे आधी फॉरवर्ड ब्लॉकमध्ये होते, त्यानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि आता ते भाजपमध्ये जाण्याचा मार्ग शोधत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.