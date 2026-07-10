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दीड वर्षीय चिमुकल्याला ३० सेकंदात ८ वेळा आपटलं, आरोपीला फाशीची शिक्षा; ४० दिवसात निकाल, काय घडलं होतं?

Uttar Pradesh Toddler Murder Case उत्तर प्रदेशात एका दीड वर्षांच्या चिमुकल्याची रस्त्यावर आपटून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी ६ दिवसात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर अवघ्या ४० दिवसात खटल्याचा निकाल लागला आहे.
Fast-Track Trial Ends With Death Sentence in Toddler Murder Case

Fast-Track Trial Ends With Death Sentence in Toddler Murder Case

सूरज यादव
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उत्तर प्रदेशात शिकोहाबादमध्ये एका मुलाच्या हत्येची धक्कादायक घटना घडली होती. ३० सेकंदात आरोपीनं चिमुकल्याला ८ वेळा जमिनीवर आपटलं होतं. या प्रकरणी आता ४० दिवसात कोर्टानं आरोपी विराज पाठकला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. चिमुकल्या आरवची हत्या अतिशय निर्घृणपणे करण्यात आली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संताप व्यक्त केला जात होता. Man Sentenced to Death for Killing 18-Month-Old Boy in UP

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