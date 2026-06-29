सर्दी झाल्यानं बाळाला सरकारी रुग्णालयात नेलं, उपचारानंतर दृष्टी गेली; चिमुकल्याचं आयुष्य अंधारात

Baby Blindness Case: मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयातील व्यवस्थेमुळे एका चिमुकल्यावर दृष्टीहीन होण्याची वेळ आलीय. उपचारावेळी बेजबाबदारपणाचा आरोप १९ महिन्यांच्या चिमुकल्याच्या कुटुंबियांनी केला आहे. सर्दी झाल्यानंतर रुग्णालयात उपचारसााठी बाळाला नेण्यात आलं होतं. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून अधिक तपास केला जात आहे..पोलिसात या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सीएमएचओने या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केलीय. भूसा कमलपूर इथले इंद्राज विश्वकर्मा त्यांच्या दीड वर्षांच्या चिमुकल्याला रुग्णालयात घेऊन गेले होते. त्याला सर्दी झाली होती आणि डोळे लाल दिसत होते..विस्तार अधिकारीपदी पदोन्नतीचा आनंद ठरला अखेरचा प्रवास, रुजू होण्याआधी जीवने कुटुंबावर काळाचा घाला.कुटुंबियांनी आरोप केला की, ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांनी मुलाला आय ड्रॉप, पॅरासिटामोल सिरप, इंजेक्शन आणि इतर औषधे दिली. कुटुंबाने दावा केला की, औषध दिल्यानंतर बाळाची तब्येत सुधारण्याऐवजी जास्तच बिघडायला लागली. त्यानंतर डॉक्टरांनी बाळाला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. तिथंही गंभीर अवस्थेत असल्यानं बाळाला एम्स भोपाळ इथं पाठवण्यात आलं..चिमुकल्याच्या वडिलांनी दावा केला की, एम्स भोपाळ इथं डॉक्टरांनी तपासणीनंतर चुकीचा उपचार किंवा वैद्यकीय बेजबाबदारपणामुळे मुलाच्या डोळ्याची दृष्टी पूर्णपणे गेल्याचं सांगितलं. इंद्राज विश्वकर्मा यांनी या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..इंद्राज विश्वकर्मा यांनी या प्रकरणी संबंधित डॉक्टर आणि जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. डॉक्टरांना ओळखतो पण त्यांचं नाव माहिती नाही असंही इंद्राज यांनी म्हटलं. तर विभागीय वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र खटिक यांनी या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केल्याचं म्हटलं. अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल असंही सांगण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.