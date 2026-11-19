Farmer Tractor Subsidy : शेतकऱ्यांना नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करता यावा, यासाठी हरियाणा सरकारने विशेष अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना ४५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेचा नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे..या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी अनुसूचित जातीतील असणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतःच्या किंवा कुटुंब ओळखपत्रातील अन्य सदस्याच्या नावावर शेतीची जमीन असणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याची 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टलवर नोंदणी असणेही आवश्यक आहे. मागील पाच वर्षांत कृषी विभागाकडून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..इच्छुक शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारच्या [agriharyana.gov.in (https://agriharyana.gov.in) या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येईल. अर्जासोबत जमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा आणि आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. एखाद्या जिल्ह्यात निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल..Ladki Bahin Scheme : केवायसी सुरू झाल्याच्या अफवेने महिलांची धावपळ; लाडकी बहीण योजनेबाबत अधिकृत घोषणा नसतानाही केंद्रांवर गर्दी.निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना परवानगीपत्र मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडून ट्रॅक्टर खरेदी करावा लागेल. ट्रॅक्टरची संपूर्ण रक्कम बँक खात्यातून ऑनलाइन भरावी लागणार असून, रोख व्यवहाराला परवानगी नाही. तसेच अनुदानातून खरेदी केलेला ट्रॅक्टर पाच वर्षे विकता येणार नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नाहीही योजना हरियाणा सरकारची असून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची पात्रता तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.