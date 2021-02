व्यापाऱ्यांचा शुक्रवारी भारत बंद; जाचक जीएसटी विरोधात चक्काजामचा इशारा

देशभरातील व्यापाऱ्यांनी उद्या (२६ फेब्रुवारी) भारत बंदची हाक दिली आहे. जाचक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीविरोधात हा बंद पुकारण्यात आला असून बंदच्या दिवशी शुक्रवारी ठिकठिकाणी चक्काजामही करण्यात येणार असल्याचं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं (सीएआयटी) कळवलं आहे. व्यापारी, वाहतुकदार आणि कर व्यावसायिकांचा या बंदमध्ये सहभाग असणार आहे.



Millions of traders, transporters and tax professionals supported by over 40,000 organisations have united to make tomorrow’s #BharatBandh & #chakkajaam called by @CAITIndia & @aitwa a grand success, to protest against the complexities, anomalies & draconian provisions in #GST pic.twitter.com/jV9D8zSCYp

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) February 25, 2021