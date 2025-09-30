Vijay Thalapathy: ‘टीव्हीके’च्या नेत्यांविरोधात ‘एफआयआर’; व्यवस्थापनासाठी धरले जबाबदार, विजय यांच्या निवासस्थानी बैठका

चेन्नई : अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या करूर येथील रॅलीदरम्यान झालेल्या मृत्यूतांडवानंतर ‘ईस्ट कोस्ट रोड’वरील पनैयूर निवासस्थानी विजय यांचे वास्तव्य असून, दिवसभर ते पक्षातील पदाधिकारी आणि वकिलांससोबत सलग बैठका घेत आहेत. .रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरीमधील मृतांचा आकडा ४१ वर पोहोचला असून, पोलिसांनी तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) या विजय यांच्या पक्षाच्या चार पदाधिकाऱ्यांविरोधात एफआयरआर दाखल केला. सभेच्या दोषपूर्ण व्यवस्थापनासाठी सरचिटणीस बसी आनंद यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. ‘अभिनेता विजय प्रचारासाठीच्या वाहनात बराच काळ बसून राहिला. तो योग्य वेळी बाहेर आला नाही,’ असेही ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले आहे. करूरच्या घटनेबद्दल अिभिनेता वजय हे अतिशय दुःखी असल्याचे त्यांच्या पक्षाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे..शिष्टमंडळात श्रीकांत शिंदे करूर येथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासह पीडितांची भेट घेण्यासाठी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तेथे शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासदार हेमामालिनी यांच्या नेतृत्वाखाली जाणाऱ्या या शिष्टमंडळात महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा समावेश आहे. .‘विजय जाणीवपूर्वक उशिरा’पोलिसांनी आधीच संभाव्य चेंगराचेंगरीबाबत इशारा दिल्यानंतरही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तो इशारा दुर्लक्षित करून गर्दीला एका विशिष्ट ठिकाणी थांबू दिले. लोक छप्परांवर, फलकांवर आणि झाडांवर चढू लागल्याने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी गर्दीवर नियंत्रण ठेवू शकले नाहीत. झाडाची एक फांदी लोकांवर पडताच, घाबरलेले लोक सैरभैर पळू लागले, असे ‘एफआयआर’मध्ये नमूद आहे; तसेच विजय जाणीवपूर्वक उशिरा सभास्थळी पोहोचल्याचा आरोप ‘एफआयआर’मध्ये करण्यात आला आहे. अधिक गर्दी जमावी म्हणून अभिनेत्याने आपला दौरा अनेक तास लांबवला, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, ‘एफआयआर’मध्ये विजयचे नाव स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही, असे समजते..पोलिसांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्षस्थानिक पोलिस निरीक्षकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कारवाई करत करूर पोलिसांनी शनिवारी ‘एफआयआर’ नोंदवला आणि सोमवारी ‘एफआयआर’चा तपशील प्रसिद्ध करण्यात आला. ‘एफआयआर’मध्ये ‘टीव्हीके’चे सरचिटणीस बसी आनंद आणि स्थानिक नेते निर्मल कुमार यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे असून त्यांनी पोलिसांच्या सल्ल्याकडे लक्ष न दिल्याचा आरोप केला आहे. खराब व्यवस्थेसाठी पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ वाट पाहत असलेल्या लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्यात आली नाही, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. .दिवसभरात... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना व रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या जखमींना भेट दिली. पीडितांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलेल्या व्यथा त्यांनी ऐकून घेतल्या. अभिनेते विजय यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा माध्यमांशी संवाद साधण्यास नकार रॅलीला पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था होती, त्यात कोणतीही त्रुटी नव्हती, असा दावा पोलिस महासंचालक वेंकटारामन आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) डेव्हिडसन डेव्हासिर्वाथम यांनी केला..Desh : नियंत्रण रेषेवर नव्या वर्षाचे जल्लोषात स्वागत.करूर येथील चेंगराचेंगारीबाबत अफवांवर विश्वास ठेवू नये; तसेच खोटी माहिती प्रसृत करू नये. ही घटना दुर्दैवी असून, अशी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.- एम. के. स्टॅलिन, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.