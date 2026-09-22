TRAI Voice SMS Only Plans 2026 : रिचार्ज स्वस्त होणार?, दूरसंचार कंपन्यांना केवळ कॉलिंग आणि मेसेज सुविधा असलेले प्लॅन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक

Mobile Recharge Latest News : दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) मोबाइल ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ट्रायने ‘दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावा सुधारणा) विनियम, २०२६’ जारी केला असून, त्यानुसार सर्व दूरसंचार कंपन्यांना केवळ कॉलिंग आणि संदेशांची सुविधा असलेले रिचार्ज देणे बंधणकारक करण्यात आले आहे. डेटा नसलेले रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध करून देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे..सध्या केवळ कॉल आणि मेसेजसाठीचे रिचार्ज पर्याय मर्यादित आहेत. विशेषतः कमी कालावधीच्या रिचार्जमध्ये अशा योजनांची कमतरता असल्याचे ट्रायने नमूद केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना गरज नसतानाही डेटा समाविष्ट असलेले रिचार्ज घ्यावे लागत होते..नव्या नियमांनुसार, ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचा रिचार्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी कंपन्यांना कॉल आणि संदेशांची सुविधा असलेला स्वतंत्र पर्याय देणे आवश्यक असेल. याशिवाय ग्राहकांना दर महिन्याला ठरावीक तारखेला रिचार्जचे नूतनीकरण करता येईल, असाही पर्याय कंपन्यांना उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी रिचार्जची तारीख वेगळी पडण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे..Jio Recharge: जिओकडून युजर्सना मोठे गिफ्ट! 1,299 च्या रिचार्जवर JioAICloud चे 50GB स्टोरेज पूर्णपणे फ्री! .या निर्णयाचा फायदा प्रामुख्याने मोबाइल डेटाचा वापर न करणाऱ्या किंवा अत्यल्प वापर करणाऱ्या ग्राहकांना होणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार रिचार्ज निवडता येणार आहे.ट्रायने या नियमाच्या मसुद्यावर नागरिकांकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यावर एकूण १,१३२ प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. या प्रतिक्रियांचा विचार करून अंतिम नियम जारी करण्यात आल्याचे ट्रायने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.