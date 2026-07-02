Police Transfer: पोलिसांत मोठा फेरबदल! १२५ डीएसपी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; अनेक जिल्ह्यांना नवे अधिकारी, कुणी घेतला निर्णय?

उत्तर प्रदेश पोलीस विभागात उपअधीक्षक (डीएसपी) दर्जाच्या १२५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यांनुसार, मथुरा जिल्ह्यात सर्वाधिक, अंदाजे पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, तर मुझफ्फरनगर, मोरादाबाद, बहराइच, बागपत, बाराबंकी, बदाऊन, गाझीपूर, गोंडा, अलीगढ आणि सहारनपूर येथेही मोठ्या संख्येने बदल्या झाल्या..याशिवाय, एटा, मिर्झापूर, प्रयागराज, कानपूर नगर, अयोध्या, चंदौली, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, पिलीभीत, हरदोई, संत कबीर नगर, कन्नौज, ललितपूर, भदोही, बलरामपूर, शामली, हाथरस, बस्ती, गोरखपूर, काबापूर, कबाबह्हमसह अनेक जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. प्रतापगड, फतेहपूर, फतेहगढ, महाराजगंज, जालौन, झाशी, रायबरेली, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, सुलतानपूर, रामपूर, बुलंदशहर, बिजनौर, शाहजहांपूर, श्रावस्ती आणि हमीरपूर बदलण्यात आले..Wedding Destination: शोधताय? हिमालयाच्या कुशीतलं हे मंदिर बनतंय नवविवाहितांचं आवडतं ठिकाण, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व.नवीन पदांच्या बाबतीत, आयुक्तालय गाझियाबाद आणि आयुक्तालय गौतम बुद्ध नगर या यादीत अव्वल स्थानावर असून, सर्वाधिक अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मेरठ, प्रयागराज, आग्रा, वाराणसी आणि लखनौ आयुक्तालयात तसेच सहारनपूर, मुझफ्फरनगर, फतेहपूर, आझमगढ, अयोध्या, गोरखपूर, बरेली, पिलीभीत, झाशी, सोनभद्र, बागपत, बलराम, बरामदौ, महाराजापूर, बरेली या जिल्ह्यांमध्ये नवीन डीएसपींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जालौन, गाझीपूर, कौशांबी, महोबा, संभल, प्रतापगड, देवरिया, बलिया, कन्नौज, ललितपूर, बिजनौर, बुलंदशहर, रामपूर, शाहजहानपूर, मऊ, सुलतानपूर आणि मुरादाबाद. .सुनील कुमार: ललितपूरचे उपअधीक्षक पदावरून त्यांची आता गाझियाबाद आयुक्तालयात सहायक पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्रीमती अन्विता उपाध्याय: त्यांची गाझियाबादच्या ४७ व्या बटालियन पीएसीमध्ये सहाय्यक कमांडर म्हणून नियुक्ती झाली होती, आता त्यांना गाझियाबाद आयुक्तालयात सहाय्यक पोलीस आयुक्तपदाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शैलेंद्र कुमार सिंह: लखनौ येथील राज्य मानवाधिकार आयोगातून बदली होऊन ते गाझियाबाद आयुक्तालयात सहायक पोलीस आयुक्त झाले आहेत. राम किशन: बाराबंकीहून बदली होऊन आलेल्या त्यांची गाझियाबाद आयुक्तालयात सहायक पोलीस आयुक्त म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली आहे..दिल्ली-एनसीआरमधील आणखी एक प्रमुख आयुक्तालय असलेल्या गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) येथेही नवीन अधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला आहे. मोरादाबाद येथे कार्यरत असलेले कमलेश कांत यांची गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालयात बदली करण्यात आली आहे. मुकेश कुमार त्यागी यांची सहारनपूरहून बदली करून गाझियाबाद येथील ४७ व्या पीएसी बटालियनचे सहायक कमांडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जावेद इक्बाल खान यांची खेरीहून बदली करून सोनभद्र येथील ४८ व्या पीएसी बटालियनमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे..यांव्यतिरिक्त, संदीप कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार राय, विकास प्रताप सिंह चौहान, विजय कुमार पांडे, रंजना सचन, संजय कुमार सिंह, अजय पाल सिंह, मुकेश कुमार, विवेक कुमार तिवारी आणि भास्कर कुमार यांच्यासह इतर अनेक अधिकाऱ्यांनाही नवीन आणि महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. .VTU Result 2026: इतिहास घडला! परीक्षा संपताच अवघ्या ५ मिनिटांत 'व्हीटीयू'चा अभियांत्रिकीचा निकाल जाहीर; ६० हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा.सुनील कुमार सिंग : भदोहीहून बिजनौरला पाठवले.अरुण कुमार शुक्ला: गोंडा येथून कौशांबी येथे बदली.रणवीर सिंह यादव : बागपतहून शाहजहांपूरला पाठवले.अमित प्रताप सिंग: एएनटीएफ मुख्यालय लखनौ येथून बहराइच येथे बदली.शिव ठाकूर: सहारनपूरहून मेरठला पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.