Sonu Sood: सोनू सूदच्या अडचणीत वाढ; १५०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात UP पोलिसांना दिली गोलमाल उत्तरे

प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद आणि कुस्तीपटू खली सध्या एका मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. महाठग रवींद्र नाथ सोनी याच्या कंपनीची जाहिरात केल्याप्रकरणी या दोघांची चौकशी सुरू आहे. .सोनू सूदने आपल्या वकिलांमार्फत ईमेलद्वारे पोलिसांना उत्तर पाठवले आहे, मात्र त्याने दिलेली उत्तरे आणि पोलिसांच्या हाती आलेले पुरावे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. सोनू सूदने या कंपनीच्या जाहिरातीसाठी जीएसटीसह ५९ लाख रुपये घेतल्याची कबुली दिली असली, तरी पोलिसांना तपासात यापेक्षा मोठे धागेदोरे सापडले आहेत..तपासादरम्यान पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. सोनू सूदच्या मॅनेजरने मुख्य आरोपी रवींद्र आणि सूरज जुमानी यांना नवीन कंपनी स्थापन करण्यात मदत केल्याचे समोर आले आहे. इतकेच नव्हे तर एका हिंदी चित्रपटात पैसे गुंतवल्याचे तथ्यही पोलिसांच्या हाती आले आहे..सोनू सूदने दिलेली उत्तरे अतिशय त्रोटक असून पोलिसांच्या अनेक प्रश्नांना त्याने बगल दिल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता पोलीस या अभिनेत्याला तिसरी नोटीस बजावण्याच्या तयारीत आहेत. जर यावेळीही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर पोलीस पथक प्रत्यक्ष चौकशीसाठी मुंबईला रवाना होऊ शकते..दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणाची सर्व माहिती मागवली असून पोलीस आज आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहेत. या महाठग टोळीने केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातील नागरिकांनाही लुटले आहे..दुबईत राहणाऱ्या एका अनिवासी भारतीयाची ९८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी रवींद्र नाथ सोनी, सूरज जुमानी आणि गुरनीत कौर यांच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुंतवणुकीवर मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून या टोळीने हजारो लोकांना गंडा घातला असून, आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढल्याने चित्रपटसृष्टीतील काही बड्या नावांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.