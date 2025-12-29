देश

Sonu Sood: सोनू सूदच्या अडचणीत वाढ; १५०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात UP पोलिसांना दिली गोलमाल उत्तरे

Uttar Pradesh Police Probe Actor Over rupees 1500 Crore Scam : प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद आणि कुस्तीपटू खली सध्या एका मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद आणि कुस्तीपटू खली सध्या एका मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. महाठग रवींद्र नाथ सोनी याच्या कंपनीची जाहिरात केल्याप्रकरणी या दोघांची चौकशी सुरू आहे.

