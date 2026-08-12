रिक्षातून ११ शेतमजूर महिला निघालेल्या घरी, ट्रकने दिली धडक; ६ जणांचा जागीच मृत्यू, ६ गंभीर

रिक्षा आणि ट्रकच्या धडकेत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना तेलंगनाच्या संगा रेड्डी जिल्ह्यात घडलीय. मंगळवारी रात्री हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्रा ८ वाजता सतवार एक्स रोडवर हा अपघात झाला..रिक्षातून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवशांची वाहतूक केली जात होती. रिक्षात ११ महिला होत्या. सर्व महिला कर्नाटकच्या बीदर इथल्या होत्या. शेतमजुरीसाठी त्या गेल्या होत्या. काम संपवून घरी परतताना हा अपघात झाला. अपघातात रिक्षा चालक आणि ५ महिलांचा जागीच मृत्यू झाला..Shirwal Accident News: बर्थडेनंतर केलेला महाबळेश्वरचा प्लॅन, मध्यरात्री अपघातात ४ मित्रांचा मृत्यू; चौघेही बसलेले मागच्या सीटवर.पोलिसांनी सांगितले की, अपघातानंतर घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला. जखमी झालेल्या महिला वेदनेनं विव्हळत होत्या. त्यांना स्थानिकांच्या मदतीने जहीराबाद आणि संगारेड्डीतील वेगवेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. अपघातात मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास करण्यात येत आहे..तेलंगनाचे मुख्यमंत्री ए रेवंथ रेड्डी यांनी या घटनेनंतर शोक व्यक्त केला. पीडित कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी असून अधिकाऱ्यांना अपघातातील जखमींवर योग्य ते उपचार करण्याचे आदेश दिले असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. ट्रकने रिक्षाला धडक दिल्यानं हा अपघात झाल्याचं सांगण्यात येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.