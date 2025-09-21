देश

एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं

H1 B Visa : ट्रम्प प्रशासनानं एच१ बी व्हिसाचं शुल्क ८८ लाख रुपये केलंय. एच१ बी व्हिसाचा गैरवापर, अमेरिकन नागरिकांच्या संधी हिरावल्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचं अमेरिकेनं सांगितलंय.
US Company Lays Off 16000 Employees Hires 5000 H1B Workers

US Company Lays Off 16000 Employees Hires 5000 H1B Workers

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच१ बी व्हिसाच्या अर्जाचे शुल्क १ लाख डॉलर (भारतीय चलनानुसार जवळपास ८८ लाख रुपये) इतकं लावण्याची घोषणा केलीय. व्हाइट हाऊसने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केलं. यात एच१ बी व्हिसाचे शुल्क का वाढवले याची माहिती दिलीय. त्यांनी म्हटलं की, एच१ बी व्हिसाचा गैरवापर, अमेरिकन नागरिकांच्या संधी हिरावल्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
usa
job
Visa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com