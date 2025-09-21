एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच१ बी व्हिसाच्या अर्जाचे शुल्क १ लाख डॉलर (भारतीय चलनानुसार जवळपास ८८ लाख रुपये) इतकं लावण्याची घोषणा केलीय. व्हाइट हाऊसने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केलं. यात एच१ बी व्हिसाचे शुल्क का वाढवले याची माहिती दिलीय. त्यांनी म्हटलं की, एच१ बी व्हिसाचा गैरवापर, अमेरिकन नागरिकांच्या संधी हिरावल्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. .ट्रम्प प्रशासनाने एच१ बी व्हिसाचे शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं सांगितली आहेत. व्हिसाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा वापर केला गेला. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी पगारात परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी याचा वापर झाला. यामुळे एच१ बी व्हिसाचं शुल्क १ लाख करण्यात आलंय. यामागे उच्च कौशल्य आणि जास्त पगार असलेल्या नियुक्तीला प्राधान्य देण्याचा उद्देश आहे..H1 B Visa : ८८ लाख दरवर्षी भरायचे? कुणाला अन् कधीपासून नवे नियम लागू? अमेरिकेनं दिलं स्पष्टीकरण, व्हिसाधारकांना मोठा दिलासा.टेक सेक्टरमध्ये वापर वाढलाआर्थिक वर्ष २००३ मध्ये एच१ बी व्हिसा कर्मचाऱ्यांकडे ३२ टक्के आयटी नोकऱ्या होत्या. २०२५पर्यंत हा आकडा ६५ टक्क्यांच्या वर गेला. अमेरिकेतील सर्वात महत्त्वाच्या सेक्टरपैकी एक असलेलं आयटी सेक्टर हे परदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्याचं यावरून दिसतं.बेरोजगारी वाढलीकम्प्युटर सायन्स ग्रॅज्युएटमध्ये बेरोजगारी दर ६.१ टक्के इतका आहे. कम्युपटर इंजिनअरिंग ग्रॅज्युएट्ससाठी हे प्रमाण ७.५ टक्के इतकं आहे तर बायोलॉजी किंवा आर्ट अँड हिस्ट्रीच्या पदवीधरांमध्ये हा दर दुप्पट असल्याचं ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलंय..Student Visa: व्हिसा बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना फटका? विद्यार्थी संख्या ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज.STEM रोजगार आणि परदेशी भरतीत फरक२००० ते २०१९ पर्यंत परदेशातील STEM कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट झालीय. तर एकूण STEM रोजगारात फक्त ४४.५ टक्के वाढ झालीय. अमेरिकन कौशल्याच्या स्थलांतराचे हे संकेत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने कंपन्यांचं उदाहरणही दिलं की अमेकिरन कर्मचाऱ्यांची कपात करताना मोठ्या संख्येनं एच१ बी व्हिसा असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली. एका कंपनीने ५ हजार एच१ बी मंजुरी मिळवली आणि २०२५ मध्ये १६ हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकलं.दुसऱ्या एका कंपनीत अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची कपात केली गेली. पण त्यांनी १६९८ एच१ बी व्हिसा मिळवले. एक तृतियांश कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत २७ हजार इतकी कपात केली. पण त्यांनी २५ हजार एच१ बी व्हिसा मंजूर करून घेतले. एका कंपनीने फेब्रुवारी १ हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं, त्याचवेळी त्यांनी ११३७ एच१ बी व्हिसा असणारे कर्मचारी घेतले..रिप्लेसमेंटचं ट्रेनिंग द्यावं लागेलअमेरिकन तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यांना नॉन डिस्क्लोजर कराराअंतर्गत आपल्या एच१ बी रिप्लेसमेंटला ट्रेंड करण्यासाठी भाग पाडलं जात असल्याच्या रिपोर्टचा उल्लेख करण्यात आला आहे. रिप्लेसमेंटचं ट्रेनिंग देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आलीय..अमेरिकन मनुष्यबळासाठी धोक्याची घंटाट्रम्प प्रशासनाने दावा केला की एच१ बी प्रोग्रॅम अंतरगत सध्याची प्रणाली ही अमेरिकेच्या तरुणाईला टेक सेक्टरमध्ये जाण्यासाठी उदासीन आहे. कारण यात नोकरीची सुरक्षा आणि वेतनाची स्पर्धा कमी होते..राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सातत्याने या मुद्द्याला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंतेची बाब म्हणून समोर आणलं गेलंय. टेक्नॉलॉजीसह महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सेक्टरमध्ये परदेशी कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असल्यानं अमेरिकेची लवचिकता आणि आत्मनिर्भरता कमकुवत होते..सुधारणांच्या दिशेनं पाऊलट्रम्प यांनी आदेश दिलेत की सध्याच्या वेतन नियमात बदल करण्यात यावे. एच१ बी वर्कर्सना कमी वेतन दिलं जाऊ नये. गृह सुरक्षा विभाग असे नियम तयार करेल ज्यात जास्त वेतन आणि उच्च कौशल्य असलेल्या नोकरीसाठी व्हिसा मंजूर केला जाईल..अमेरिका फर्स्टप्रशासनाने दावा केला की, ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सर्व नोकऱ्यांमध्ये अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना मिळाल्या आहेत. फेडरल वर्कफोर्स प्रोग्रॅमला घुसखोरी करणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी बदलण्यात आलं. यामुळे जॉब ट्रेनिंग रिसोर्स हा अमेरिकन नागरिकांसाठी राखीव झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.