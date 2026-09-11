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US Midterm Elections: अमेरिकेतही ‘लाडकी’ योजना; मध्यावधीसाठी पाच हजार डॉलर देण्याचे ट्रम्प यांचे आश्वासन

US Midterms Trump Promises 5000 Dollars if GOP Wins: मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकनना बहुमत मिळाल्यास प्रत्येक प्रौढ अमेरिकनला पाच हजार डॉलर देण्याचे ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ आश्वासन; तूट व महागाई वाढण्याची भीती
US Midterm Elections 2026 Donald Trump Promises 5000 Dollars to Every American Adult if Republicans Retain Control

US Midterm Elections 2026 Donald Trump Promises 5000 Dollars to Every American Adult if Republicans Retain Control

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फिनिक्स: अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधिगृह आणि सिनेटवरील नियंत्रण कायम राखल्यास प्रत्येक अमेरिकन प्रौढाला पाच हजार डॉलर देण्याचे आश्वासन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज दिले.

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