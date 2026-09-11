US Midterm Elections: अमेरिकेतही ‘लाडकी’ योजना; मध्यावधीसाठी पाच हजार डॉलर देण्याचे ट्रम्प यांचे आश्वासन

फिनिक्स: अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधिगृह आणि सिनेटवरील नियंत्रण कायम राखल्यास प्रत्येक अमेरिकन प्रौढाला पाच हजार डॉलर देण्याचे आश्वासन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज दिले. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.निवडणुकीपूर्वी पक्षाची ढासळती स्थिती सावरण्याच्या हा एक प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. ट्रम्प यांच्या या आश्वासनासाठी एक लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिक खर्च येण्याची शक्यता असून, त्यासाठी संसदेची (काँग्रेस) मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिकेची जवळपास १.८ लाख कोटी डॉलरची वार्षिक अर्थसंकल्पी तूट आणखी वाढू शकते व महागाई आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे..डलास येथे रिपब्लिकन पक्षाच्या मध्यावधी निवडणूक अधिवेशनात ट्रम्प म्हणाले, ‘‘रिपब्लिकन जिंकले, तर तुम्हीही आमच्याबरोबर विजयी व्हाल आणि तुम्हाला पाच हजार डॉलर मिळतील. याला ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ असे म्हटले जाईल.’’ कंपन्या भागधारकांना नफ्यातून लाभांश देतात, त्याच धर्तीवर ही रक्कम देण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचा आणि यशाचा दाखला दिला..आर्थिक भार वाढणार‘ट्रम्प डिव्हिडंड’साठी अमेरिकेच्या संसदेची मंजुरी किंवा संमती आवश्यक ठरेल. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कवाढीला लगाम घालण्यापूर्वी अमेरिकेला मिळणारा महसूल प्रस्तावित रकमेपेक्षा खूपच कमी होता..आधुनिक काळात मध्यावधी निवडणुकांदरम्यान अध्यक्षांच्या पक्षाला संसदेतील जागा गमवाव्या लागतात, अशी खंत ट्रम्प यांनी अनेकदा व्यक्त केली आहे. हा कल बदलण्यासाठी त्यांनी काही अपारंपरिक मार्गही शोधले असून अधिवेशनाचे आयोजन हा त्याचाच भाग आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अशा लाभांशाची शक्यता व्यक्त केली होती..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...उपाध्यक्ष व्हान्स यांचे स्पष्टीकरणट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अवघ्या तासाभरात उपाध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स यांनी या प्रस्तावाबाबत काही प्रमाणात स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. श्रीमंतांना या लाभांशाची रक्कम मिळणार नाही. तसेच ही रक्कम अमेरिकेच्या आयात शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलातून दिली जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. मात्र, प्रस्तावित पाच हजार डॉलरची रक्कम संरक्षणात्मक व्यापार उपायांमधून अमेरिकेला आतापर्यंत मिळालेल्या महसुलापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.