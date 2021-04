'15 एप्रिलपर्यंत भारतात 50 हजार मृत्यू?' WHO चं स्पष्टीकरण; वाचा व्हिडिओमागील सत्य

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीचं संकट अद्यापही कायम आहे. भारतासारख्या देशात कोरोनाच्या तीव्र प्रादुर्भावाने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. जगभरातील स्थिती अद्याप संपूर्णपणे नियंत्रणात नाहीये. अशा पार्श्वभूमीवर या महासंकटासोबतच अनेक प्रकारच्या अफवा देखील सोशल मीडियावर पसरत आहेत. कोरोना रोगापेक्षाही या अफवाच जास्त हानीकारक असल्याचं चित्र दिसून येतंय. कारण या अफवांमुळे सनसनाटी तर पसरतेच सोबतच खोटी माहिती पसरल्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भीतीचं आणि दहशतीचं वातावरण देखील पसरतं. या अफवांमुळे फक्त आपलं कुटुंबच नव्हे तर संपूर्ण देश एका नव्या संकटात सापडू शकतो. अलिकडेच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत असा दावा केला गेलाय की, 15 एप्रिलपर्यंत देशात 50 हजार लोकांचा कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाने मृत्यू झाला आहे. हा व्हिडिओ खोटा असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. WHO च्या प्रादेशिक कार्यालयाने एक स्पष्टीकरण जाहीर करत म्हटलंय की, हा व्हिडिओ खोटा आहे आणि त्यांनी या व्हिडिओत दावा केल्याप्रमाणे कसल्याही प्रकारचा इशाला जाहीर केला नाहीये.

WHO ने ट्विट करत म्हटलंय की, 15 एप्रिलपर्यंत देशात कोरोनामुळे 50 हजार मृत्यू झाल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ फेक आहे. WHO ने असा कोणत्याही प्रकारचा इशारा दिला नाहीये.

A video claiming @WHO has warned of 50,000 #COVID-19 deaths in India by 15 April is FAKE NEWS.

WHO has NOT issued any such warning. #IndiaFightsCorona #pandemic @MoHFW_INDIA @PIB_India @ICMRDELHI @ANI

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) April 6, 2021