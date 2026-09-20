देश

प्रवाशाने VIDEO केला म्हणून वाचला TTE, तिकीट मागताच तरुणीने स्वत:चे कपडे फाडले; धावत्या ट्रेनमध्ये घातला गोंधळ

TTE Ticket Check Turns Chaotic as Woman Creates Ruckus विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या एका तरुणीला टीटीईने पकडताच तिने स्वत:चे कपडे फाडून घेत गोंधळ घातला. या घटनेचा व्हिडीओ प्रवाशाने शूट केल्यानं टीटीई गंभीर आरोपातून वाचला.
TTE Ticket Check Turns Chaotic as Woman Creates Ruckus

TTE Ticket Check Turns Chaotic as Woman Creates Ruckus

TTE Ticket Check Turns Chaotic as Woman Creates Ruckus

सूरज यादव
Updated on

सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये एक तरुणी विनातिकीट प्रवास करताना टीटीईने पकडलं. तिला तिकीट दाखवण्यास सांगताच गोंधळ घालत स्वत:च स्वत:चे कपडे फाडले. दरम्यान या घटनेचा व्हिडीओ एका प्रवाशाने शूट केल्यानं सगळा प्रकार उघड झाला. तरुणीला आरपीएफने तिकीटाशिवाय प्रवास केल्याबद्दल १ हजार रुपये दंड केला. उत्तर प्रदेशात दानापूरहून पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शनच्या दिशेनं जाणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
crime
railway
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com