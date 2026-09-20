प्रवाशाने VIDEO केला म्हणून वाचला TTE, तिकीट मागताच तरुणीने स्वत:चे कपडे फाडले; धावत्या ट्रेनमध्ये घातला गोंधळ

सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये एक तरुणी विनातिकीट प्रवास करताना टीटीईने पकडलं. तिला तिकीट दाखवण्यास सांगताच गोंधळ घालत स्वत:च स्वत:चे कपडे फाडले. दरम्यान या घटनेचा व्हिडीओ एका प्रवाशाने शूट केल्यानं सगळा प्रकार उघड झाला. तरुणीला आरपीएफने तिकीटाशिवाय प्रवास केल्याबद्दल १ हजार रुपये दंड केला. उत्तर प्रदेशात दानापूरहून पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शनच्या दिशेनं जाणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये ही घटना घडली..ट्रेनमध्ये टीटीईने तिकीटाची विचारणा करताच तरुणीने गोंधळ घातला. टीटीईवर गंभीर आरोप करण्याचा प्रयत्न तरुणी करत होती. तिने ११२ ला कॉल करेन अशी धमकीही तिने दिली. धावत्या ट्रेनमध्ये कोणते पोलीस असतात असा प्रश्नही तरुणीने एआयला विचारला..Coastal Road BMW Accident : फ्लायओव्हरवरून थेट खाली कोसळली कार, १७ ते २५ वर्षीय ३ तरुणांचा जागीच मृत्यू; काय घडलं?.स्वत:चे कपडे फाडून त्याच्यावर आरोप करतेय. लाज वाटत नाही का? असं म्हणत नंतर पोलिसांनी तरुणीला तिचा व्हिडीओ दाखवला. चूक करून उलटे आरोप करते का असा जाबही तिला विचारला. तरीही तरुणी पोलिसांना उलट उत्तर देत होती..तरुणीने सुरुवातीला भावाचं नाव घेत दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला. त्यात ती भावाला टीटीई माझ्याशी गैरवर्तन करतोय. माझे कपडे काढतोय असं सांगितलं. त्यानंतर एआयवर एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये कोणते पोलीस असतात अशी विचारणा केली. टीटीईला अडकवणार म्हणत तरुणी स्वत: कपडे फाडून घेते. शेवटी तिला जंक्शनवर उतरवून जीआरपी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. पोलिसांनी तिच्यावर विनातिकीट प्रवास केल्या प्रकरणी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.