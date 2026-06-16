Tukaram Mundhe: महाराष्ट्रात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि औषधांविरोधात आयुक्त तुकाराम मुढें यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनेही औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोकल्याच्या सिरपसह सर्व सिरप-आधारित औषधे आता ओव्हर-द-काउंटर (OTC) विक्रीसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत. यापुढे ही औषधे खरेदी करण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य असेल..नियमांमध्ये केलेला बदलआरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ मध्ये सुधारणा करून ‘शेड्यूल के’ या श्रेणीतून ‘सिरप’ हा शब्द वगळला आहे. ९ जून रोजी जारी झालेल्या अधिसूचनेद्वारे औषध (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६ लागू करण्यात आले. ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होताच तात्काळ अंमलात आली. यामुळे सिरप-आधारित सर्व औषधे पूर्वीच्या सूट यादीतून बाहेर पडली आहेत..‘शेड्यूल के’ अंतर्गत काही विशिष्ट औषधांना उत्पादन आणि विक्रीसंबंधी काही नियमांमधून सूट मिळाली होती. जंतुनाशके, आम्लशामक औषधे आणि गर्भनिरोधक यांसारखी औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकली जाऊ शकत होती. आता सिरप या श्रेणीतील औषधे या सूटचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत..भेसळ आणि सुरक्षा चिंतेचा परिणामभेसळयुक्त खोकल्याच्या सिरपची प्रकरणे आणि औषधांच्या सुरक्षिततेबाबत उद्भवलेल्या चिंतांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे सिरप विक्रीवर अधिक कठोर नियंत्रण येणार असून, ग्राहकांना आता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच ही औषधे घ्यावी लागतील..सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर घेतला निर्णयआरोग्य मंत्रालयाने हा बदल घाईघाईने न करता पूर्ण प्रक्रिया राबवली. डिसेंबर २०२५ मध्ये नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करून संबंधित सर्व घटकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागितले होते. प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांचे सविस्तर पुनरावलोकन करण्यात आले. याशिवाय औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळ (DTAB) शीही सखोल चर्चा करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंना धमकी कुणी दिली? व्हायरल क्लिपवर स्वतःच केला खुलासा; पुणे कनेक्शनही आले समोर.नागरिकांसाठी परिणामया नवीन नियमामुळे औषधांच्या सुरक्षित वापराला चालना मिळेल, असे अपेक्षित आहे. पूर्वी सहज उपलब्ध असलेले सिरप आता वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय मिळणार नसल्याने अनावश्यक किंवा चुकीच्या वापराला आळा बसण्यास मदत होईल. विशेषतः लहान मुलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोकल्याच्या सिरपबाबत ही नियमावली महत्त्वाची ठरेल..सरकारने यापूर्वीही औषधांच्या गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विविध उपाय योजले आहेत. हा नवीन बदलही त्याच दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. नागरिकांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घेण्याची सवय जोपासावी, असे आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केले आहे..Tukaram Mundhe अॅक्शन मोडवर... पतंजली संबंधित औषधांचा साठा जप्त, आरोग्याशी खेळणाऱ्यांची खैर नाही, राज्यातील सात जिल्ह्यात धडाका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.