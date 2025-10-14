Giorgia Meloni : खूप सुंदर आहात, फक्त सिगारेट ओढू नका; PM मेलोनी यांना मिळाला सल्ला, इटलीच्या पंतप्रधान कोणती सिगारेट ओढतात?

टर्कीचे राष्ट्रपती रेसेप ताय्यिप एर्दोगान सध्या जगातील नेत्यांना मद्य आणि स्मोकिंग सोडण्याचा सल्ला देत आहेत. हाच सल्ला त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनाही दिला आहे. मिस्रमधील शर्म अल शेख येथे गाजा शांतता कराराच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी हा सल्ला दिला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. युरोपियन वृत्तपत्र 'पॉलिटिको'ने याबाबत सविस्तर वृत्त दिलं आहे. .पॉलिटिकोच्या वृत्तानुसार, शर्म अल शेख येथे एर्दोगान आणि मेलोनी यांची भेट झाली. यावेळी एर्दोगान यांनी सुरुवातीला मेलोनी यांच्या सौंदर्यतेचं कौतुक केलं. त्यानंतर त्यांना स्मोकिंग सोडा, अशी विनंती केली. यावर उत्तर देताना, ''हो हो...मला कुणााचा जीव नाही घ्यायचा नाही. आपण यापूर्वी सिगरेट सोडली होती आणि त्यानंतर जवळपास १३ वर्षांनी पुन्हा धूम्रपानाला सुरूवात केली असंही मेलोनी यांनी सांगितलं.''.Giorgia Meloni wishes PM Modi: मोदींना इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींकडून 'सेल्फी'वाल्या मेसेजद्वारे खास शुभेच्छा, म्हणाल्या... .२०२२ च्या निवडणुकीदरम्यान मेलोनी यांच्या वेबसाइटवर एक लेख प्रकाशित करण्यात आला होता. या लेखात त्यांनी आपण क्वचित प्रसंगी 'अल्ट्रा-स्लिम' सिगारेट ओढत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, सिगारेटची संख्या आणि ब्रॅंण्डबाबत त्यांनी माहिती दिली नव्हती. पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना आपल्याला मद्य पिणे आवडत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच रिकाम्या पोटी मद्य पिऊ नये, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला होता. .Giorgia Meloni : एका माफियामुळे इटलीच्या PM मेलोनी अडचणीत, गद्दाफीशी कनेक्शन.२०२३ च्या आकडेवारीनुसार, इटलीमध्ये सुमारे १ कोटी लोक स्मोकिंग करतात. यापैकी २० टक्के लोक ही १५ वर्षांखालील आहे. यात २२ टक्के पुरुष आणि १६ टक्के महिलांचा समावेश आहे. तसेच सुमारे ५ टक्के लोक दिवसाला २० पेक्षा जास्त सिगारेट ओढतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.