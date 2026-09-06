TVKच्या नेत्याला पाठलाग करत क्रूरपणे संपवलं, कोयत्याने सपासप वार; मृत्यूनंतरही वार करतच राहिले, घटना CCTVत कैद

चेन्नईत तिरुवन्मियूर परिसरात टीव्हीकेच्या नेत्याची पाठलाग करून हत्या करण्यात आलीय. अड्यार शास्त्री नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱअया वन्नाथुरई परिसरात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. मृत्यू झालेल्या टीव्हीकेच्या पदाधिकाऱ्याचं नाव कन्नन असं आहे. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कन्नन यांचा काही अज्ञात लोकांनी पाठलाग केला आणि धारदार शस्त्राने हल्ला करत हत्या केली. पाठलाग आणि हत्येचा हा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फूटेज ताब्यात घेण्यात आलंय..लग्नसोहळा सुरू असतानाच अग्नितांडव, २२ जणांचा मृत्यू; इमारत जळून खाक, रस्त्याच्या एका बाजूला मृतदेह, दुसरीकडे जखमी लोक.कन्नन यांच्यावरही काही गुन्हे होते. यात दोन हत्येची प्रकरणं आणि् हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याचा समावेश आहे. राजकारणात आल्यानंतर कन्नन रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करत होते. हत्या प्रकरणाचा तपास करताना व्यवसायातून की इतर कोणत्या कारणातून झालं याची चौकशी केली जात आहे..आरोपींच्या अटकेसाठी तीन विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तर आतापर्यंत पाच जणांना ताब्यात घेतलं आहे. त्यांची कसून चौकशी केली जात आहे. कन्नन यांच्या हत्येवरून विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टालिन यांनी टीव्हीके सरकारवर निशाणा साधलाय. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस विभागाच्या अनुदानाच्या मागणीच्या चर्चेवर उत्तर देण्याआधीच त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्याची हत्या झालीय. तामिळनाडूत कायदा सुव्यवस्थेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला..एक गुन्हेगार जीवाच्या भीतीने सत्ताधारी टीव्हीके पक्षात गेला. त्याचा रस्त्यावर पाठलाग करून खून केला गेला. राजधानीत रस्त्यावर अशी हत्या होणं चिंताजनक असल्याचं म्हणत स्टालिन यांनी टीका केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा कायम रहावी यासाठी पावलं उचलण्याची मागणीही त्यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.