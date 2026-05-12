TVK MLA Ban: टीव्हीके आमदाराला विधानसभेत प्रवेश बंदी; विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी विजय सरकारला मोठा धक्का

मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वाच्या अंतरिम आदेशामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या तामिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. तिरुपत्तूर विधानसभा मतदारसंघातून केवळ एका मताने विजयी झालेल्या टीव्हीके आमदार आर. श्रीनिवास सेतुपती यांना पुढील आदेश येईपर्यंत विधानसभेच्या कोणत्याही कामकाजात भाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे आगामी विश्वासदर्शक ठरावात टीव्हीके आघाडीला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे..निवडणुकीत एका मताचा थरार४ मे २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालानुसार, तिरुपत्तूर मतदारसंघात टीव्हीके उमेदवार श्रीनिवास सेतुपती यांना ८३,३६५ मते मिळाली होती. तर द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके)चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन यांना ८३,३६४ मते प्राप्त झाली. अशा प्रकारे फक्त एका मताच्या फरकाने सेतुपती यांची विजयी घोषणा करण्यात आली होती.पेरियाकरुप्पन यांनी या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेनुसार, त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व पोस्टल मतपत्रिका चुकून दुसऱ्या तिरुपत्तूर जिल्ह्यात पाठवण्यात आल्या आणि तेथे त्या नाकारल्या गेल्या. याशिवाय ईव्हीएम डेटा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदवलेल्या आकडेवारीत १८ मतांची तफावत आढळली होती. या अनियमिततांमुळे फेरमतमोजणी करण्याची आणि सेतुपती यांना आमदार म्हणून शपथ घेण्यापासून रोखण्याची विनंती पेरियाकरुप्पन यांनी याचिकेद्वारे केली होती..४ नेत्यांची सेम स्क्रीप्ट! दुसऱ्या पक्षातून भाजपात आले, ६ वर्ष वेटिंगनंतर थेट मुख्यमंत्री.उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा अंतरिम आदेशन्यायमूर्ती व्हिक्टोरिया गौरी आणि न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. खंडपीठाने प्रथमदर्शनी प्रकरणात अनियमितता स्पष्ट दिसत असल्याचे मान्य केले. त्यानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत सेतुपती यांना विधानसभेच्या कोणत्याही कामकाजात सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ते विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठराव किंवा कोणत्याही बहुमत चाचणीत मतदान करू शकणार नाहीत.याशिवाय, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तिरुपत्तूर मतदारसंघातील सर्व कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि नाकारलेल्या पोस्टल मतपत्रिका सील करून सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे..विश्वासदर्शक ठरावापूर्वीचे आव्हानमुख्यमंत्री विजय आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाची शपथविधी झाल्यानंतर केवळ तीन दिवसांनंतर, म्हणजे बुधवारी टीव्हीके सरकारला विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा हा आदेश विजय यांच्या सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान ठरला आहे.तामिळनाडू विधानसभेत एकूण २३४ जागा आहेत. यापैकी टीव्हीके आघाडीकडे १२० आमदार आहेत आणि बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज आहे. मात्र, सेतुपती यांना कामकाजात भाग घेण्यास बंदी घातल्याने आघाडीकडे प्रभावी ११९ मते उरली आहेत. अशा स्थितीत एखादा किंवा दोन आमदार यांनी पक्षांतर केल्यास सरकारला बहुमत सिद्ध करणे अत्यंत कठीण होऊ शकते..टीव्हीकेसाठी चिंतेचा विषयअभिनेते ते मुख्यमंत्री असा प्रवास पूर्ण केलेल्या विजय यांच्या पक्षाला सुरुवातीपासूनच अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एका मताने मिळालेल्या विजयावर शिक्कामोर्तब झालेल्या आमदाराला विधानसभेतून बाहेर ठेवल्याने पक्षातील आंतरिक तयारी आणि रणनीतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रकरण न्यायालयात असल्याने पुढील निकाल काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फेरमतमोजणी होणार का, की सेतुपती यांची आमदारकी रद्द होणार, यावरच टीव्हीके सरकारचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे दिसते..Vijay Thalapathy TVK Party : विजय थलपथीचा तामिळनाडूच्या राजकारणात 'मास्टर' स्ट्रोक! पहिल्याच निवडणुकीत मोठी आघाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.