TVK West Bengal Expansion : तमिळनाडूनंतर आता 'या' राज्यातही विजय यांच्या 'टीव्हीके'ची एन्ट्री? पक्ष कार्यालय उद्घाटनानंतर राजकीय चर्चांना उधाण

Vijay Thalapathy: तमिळनाडूतील नेते सी. जोसेफ विजय यांचा पक्ष, 'तमिळगा वेत्री कळगम' (TVK), आता इतर राज्यांमध्येही आपला विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये टीव्हूके च्या बॅनरखाली एक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. जरी पक्षाने या हालचालीपासून स्वतःला दूर ठेवल्याच्या बातम्या येत असल्या, तरी त्याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या राज्यात आपले पहिले सरकार स्थापन केले असून सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत..टीव्हीके ने रविवारी पूर्व बर्धमानमधील फागुपूर येथे कार्यालय सुरू केले आणि चैताली रॉय यांची पश्चिम बंगालसाठी समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली. विविध जिल्ह्यांतील पक्ष कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, असे वृत्त आहे. 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, TVK ने या विशिष्ट निर्णयापासून स्वतःला दूर ठेवले असले तरी, त्यांनी आपल्या 'बंगाली हितचिंतकांना' शुभेच्छा दिल्या आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते एसडी तुहिनसॅम्युअल यांनी वेबसाइटशी बोलताना सांगितले की, सध्या TVK ची तमिळनाडूबाहेर विस्तार करण्याची कोणतीही योजना नाही..वयाच्या ५२ व्या वर्षीही थलपती विजय इतके फिट कसे? इडली अन् अंड्यांपासून मटण बिर्याणीपर्यंत; पाहा त्यांचा डाएट प्लॅन!. तमिळनाडूकडून सूचना मिळाल्याचा दावा एका हिंदी वृत्तवाहिनीने TVK नेत्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, इतर राज्यांमध्ये सक्रियता वाढवण्याबाबत तमिळनाडूकडून सूचना मिळाल्या आहेत. यासाठी नेत्यांना सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे. परिणामी, बंगालमध्ये संघटनेचा विस्तार करण्यासाठी समाजकार्याला प्राधान्य दिले जात आहे. बंगालमधील नेत्यांचे म्हणणे आहे की, आगामी काळात जिल्ह्यातील विविध भागांत कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजना आहे..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चैताली रॉय म्हणाल्या, "सुरुवातीला आम्ही सोशल मीडियावर प्रचार करू. त्यानंतर, लोकांच्या गरजा आणि समस्या समजून घेण्यासाठी आम्ही जनसंपर्कावर लक्ष केंद्रित करू. शिक्षण आणि रोजगार ही आमची मुख्य कार्यक्षेत्रे आहेत. आम्हाला वाटते की TVK ने निवडणुका लढवाव्यात, परंतु सर्व काही बंगालमधील जनतेच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. आम्ही कोणत्या निवडणुका लढवायच्या, याचा निर्णय आमचे वरिष्ठ नेतृत्व घेईल." .विजय पश्चिम बंगालला भेट देणार? रॉय यांच्या हवाल्याने आलेल्या वृत्तानुसार, "ते सध्या पोटनिवडणुकीत व्यस्त आहेत." "जर त्यात यश मिळाले, तर विजय सर नक्कीच येतील." त्यांनी दावा केला की बंगालमध्ये पक्षाचे ५,००० हून अधिक समर्थक आहेत. मात्र, TVK ने यासंदर्भात कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. तमिळनाडूतील मधुरंथकम आणि धारापुरम मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीसाठी ६ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, ९ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.