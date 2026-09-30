देश

TVK West Bengal Expansion : तमिळनाडूनंतर आता 'या' राज्यातही विजय यांच्या 'टीव्हीके'ची एन्ट्री? पक्ष कार्यालय उद्घाटनानंतर राजकीय चर्चांना उधाण

Vijay TVK : सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून इतर राज्यांमध्ये सक्रियता वाढवण्याच्या सूचना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सुरुवातीला सोशल मीडिया आणि जनसंपर्कावर भर देऊन शिक्षण व रोजगाराच्या मुद्द्यांवर काम केले जाणार आहे.
TVK Opens Office in West Bengal

TVK Opens Office in West Bengal

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Vijay Thalapathy: तमिळनाडूतील नेते सी. जोसेफ विजय यांचा पक्ष, 'तमिळगा वेत्री कळगम' (TVK), आता इतर राज्यांमध्येही आपला विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये टीव्हूके च्या बॅनरखाली एक कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. जरी पक्षाने या हालचालीपासून स्वतःला दूर ठेवल्याच्या बातम्या येत असल्या, तरी त्याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या राज्यात आपले पहिले सरकार स्थापन केले असून सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
West Bengal
Vijay Thalapathy
TVK support
Marathi News Esakal
www.esakal.com