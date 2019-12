दिग्दर्शक स्वराला म्हणाला, 'तुम्हाला कोणीतरी चुकीच्या ड्रग डिलरचा नंबर दिलाय'

नवी दिल्ली : जामिया इस्लामिया लाठीचार्ज प्रकरण दररोज वेगळे वळण घेत आहे. येथील विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीचार्जचा निषेध देशभरातून होत असतानाच, सोशल मीडियावरही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. बॉलिवूड कलाकार- निर्माते दिग्दर्शकांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या विषयावरून वाद-विवाद होताना दिसत आहेत. अशातच सोशल मीडियावर दररोज कोणी ना कोणी या विषयावरून वाद घालताना दिसतात. अशातच अभिनेत्री स्वरा भास्कर पुन्हा एकदा ट्विटरवॉरवरून चर्चेत आलीये.

फिल्ममेकर, निर्माते विवेक अग्निहोत्री आणि स्वरा भास्कर यांच्यात जामिया लिमिया लाठीचार्ज प्रकरणावरून पुन्हा एकदा ट्विटरवर वाद झाला आहे. स्वराने ट्विट केले होते की, 'हिंसाचार हा चुकीचाच आहे. आंदोनकांना शांततेत आंदोलन करण्यास सांगा. कोणालाही हुसकावून लावू नका. तुमच्या आजूबाजूला कोण हिंसाचार करताना दिसल्यास त्यांना थांबवा.' यावर रिप्लाय देत विवेक अग्निहोत्री म्हणतात, 'जेव्हा तुमचे हात निष्पाप लोकांच्या रक्ताने माखतात 'जेव्हा आपले हात निरपराध लोकांच्या रक्ताने लाल असतात. आपण वर्षभर आपल्या द्वेषाने लोकांना चिथावणी देऊ शकत नाही आणि विभाजित करू शकत नाही आणि आता उघड झाल्यावर अशा पोस्ट्स लिहित आहात. ढोंगीपणा चालणार नाही.' असे ट्विट केले.

When your hands are red with the blood of innocent people.

You can’t provoke and divide people with your hate round the year and now when exposed, writing such posts.

Such hypocrisy. Not acceptable. https://t.co/kSnpSuNFxD

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 17, 2019