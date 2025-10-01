देश

मध्यरात्री तपासणीसाठी वाहन अडवलं, २ पोलिसांचा १९ वर्षीय तरुणीवर तिच्या बहिणीसमोरच अत्याचार

Crime News : तामिळनाडुत एका १९ वर्षीय तरुणीवर तिच्या बहिणीसमोरच दोन पोलिसांनी अत्याचार केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. य़ा प्रकरणी दोन्ही आरोपी पोलिसांना अटक केली असून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय.
Crime News

19-Year-Old Girl Assaulted During Midnight Vehicle Check in Tamil Nadu

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Tamil Nadu Crime News: एका १९ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार प्रकरणी दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आलीय. तामिळनाडुच्या तिरुवन्नामलाई इथं हा प्रकार घडलाय. दोन्ही पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून पुढील कारवाई केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तिच्या मोठ्या बहिणीसमोरच दोन्ही पोलिसांनी तिच्यावर अत्याचार केले.

Tamil Nadu
police
crime
Crime News
Arrest

