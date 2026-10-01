हनुमान मंदिरात सांधूंची निर्घृण हत्या, दोघांना बांधून जिवंत जाळलं; मध्यरात्री दुहेरी हत्याकांड

मंदिरात दोन साधूंना बांधून जिवंत जाळण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपुर जिल्ह्यातील खुदागंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुथा गावात दोन वृद्ध साधूंची हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. बुधवारी रात्री हनुमान मंदिर परिसरात ही घटना घडली. गोपाल दास आणि बड़े दास अशी मृतांची ओळख पटली असून, बड़े दास हे दिव्यांग असल्याची माहिती आहे. .दोघेही मंदिरात राहून पूजा-पाठ आणि मंदिराची देखभाल करत होते. रात्री सुमारे एकच्या सुमारास सुमित सिंह नावाचा तरुण मंदिरात पोहोचला. मंदिराच्या जमिनीवरून आधीपासूनच वाद असल्याचे सांगितले जात आहे. मंदिर सुमितच्या कुटुंबाच्या जमिनीवर असल्याचा दावा असून, याच जमिनीवरून दोन्ही साधू आणि सुमित यांच्यात वाद सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती समजते..पुण्यात पाठलाग करत उद्योजकावर कोयत्याने हल्ला, दोन दिवसांपूर्वी मागितलेली खंडणी; हल्ल्याची घटना CCTVत कैद.सुमितने दोन्ही वृद्ध साधूंना मारहाण केली आणि त्यांना बांधून ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मंदिर परिसरातून लाकडे आणून आग लावल्याचे सांगितले जात आहे. आगीत होरपळल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. मात्र, त्यांना आधी मारण्यात आले होते की आग लावल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला, हे शवविच्छेदन आणि पोलिसांच्या तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे..दरम्यान, साधूंची जिवंत जाळून हत्या केल्याच्या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी सुमित सिंहला ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. सुमित सिंह सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी तुरुंगातून बाहेर आला होता. त्याच्याविरोधात यापूर्वी एससी-एसटी कायदा आणि कार जाळल्यासह काही प्रकरणे दाखल असल्याचे सांगितले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.