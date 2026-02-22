Crime: लग्नाआधीच मेहंदी समारंभावेळी दोन्ही बहिणींनी जीवन संपवलं; एक तांत्रिक संबंध समोर; मृत्यूचं नेमकं गूढ काय?

जोधपूरच्या सुरसागर भागात एक असे दृश्य समोर आले आहे ज्याने समाजाला हादरवून टाकले आहे. मुलींच्या लग्नात सनईच्या आवाजाने गुंजणारे अंगण आता शांतता आणि किंचाळण्याने भरले आहे. संशयास्पद परिस्थितीत दोन बहिणींच्या मृत्यूने पोलीस आणि जनतेसमोर अनेक अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण केले आहेत. घटनेच्या रात्री कुटुंबात उत्सवाचे वातावरण होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन बहिणी, शोभा (२५) आणि विमला (२३) यांचा लग्नाच्या दिवशीच मृत्यू झाला. आधीच विष प्राशन करून आत्महत्या केली. नाचगाणे आणि गाणे सुरू होते आणि मेहंदीचा कार्यक्रम सुरू होता. आनंदाच्या जल्लोषात पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास अचानक बातमी आली की, दोन्ही बहिणी आता जिवंत नाहीत. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांना तात्काळ कळवण्याऐवजी कुटुंब सकाळपर्यंत मृतदेह घेऊन बसले. काकांना सकाळी ५ वाजता बातमी मिळाल्यावरच त्यांनी पोलिसांना कळवले..चेन्नईतील समुद्रात बुडून महाराष्ट्रातील तरुणीचा मृत्यू; ग्रुप सेल्फी घेताना जोराची लाट आली अन्....मृत बहिणींचे मामा आणि आई यांनी या घटनेबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. ज्यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. आरोप असा आहे की, बहिणींचे लग्न आधी दुसऱ्या कोणाशी तरी झाले होते. परंतु त्यांचे लग्न अचानक तोडून दुसरीकडे ठरवण्यात आले. या निर्णयामुळे त्या नाराज होत्या का? आईचा धक्कादायक आरोप असा आहे की, जेव्हा त्यांच्या मुलींची तब्येत बिघडली तेव्हा त्यांना रुग्णालयात नेण्याऐवजी संपूर्ण रात्र तांत्रिकांकडे नेण्यात आले..आधी संबंध ठेवले, नंतर प्रायव्हेट पार्टला आग लावली; लिव्ह इन पार्टनरचे १९ वर्षीय तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य.बहिणींचे सोशल मीडिया अकाउंट रिकामे झाल्याबद्दल कुटुंबाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी त्यांचे वडील, काका आणि भावाच्या फोनची एफएसएल तपासणी आणि डेटा रिकव्हरीची मागणी केली आहे. सूरसागर पोलीस ठाण्याने मृतदेह महात्मा गांधी रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवले आहेत. पोलिसांसमोर आता सर्वात मोठे आव्हान आहे की ही सामूहिक आत्महत्या होती की सखोल कट रचला गेला होता. जर ती आत्महत्या होती तर त्याचे कारण काय होते? जर ती हत्या होती तर त्याचा हेतू काय होता? रात्रभर हे प्रकरण पोलिसांपासून का लपवून ठेवण्यात आले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.