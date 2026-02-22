देश

Crime: लग्नाआधीच मेहंदी समारंभावेळी दोन्ही बहिणींनी जीवन संपवलं; एक तांत्रिक संबंध समोर; मृत्यूचं नेमकं गूढ काय?

Jodhpur Two Sister Suicide News: जोधपूरच्या मनाई गावात दोन वधू त्यांच्या लग्नासाठी येणार होत्या. परंतु त्यांनी आधीच विष प्राशन करून आत्महत्या केली. लग्नाचा उत्सव शोकात बदलला.
जोधपूरच्या सुरसागर भागात एक असे दृश्य समोर आले आहे ज्याने समाजाला हादरवून टाकले आहे. मुलींच्या लग्नात सनईच्या आवाजाने गुंजणारे अंगण आता शांतता आणि किंचाळण्याने भरले आहे. संशयास्पद परिस्थितीत दोन बहिणींच्या मृत्यूने पोलीस आणि जनतेसमोर अनेक अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण केले आहेत. घटनेच्या रात्री कुटुंबात उत्सवाचे वातावरण होते.

