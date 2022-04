दोन महिला शिक्षिकांनी आपली ट्रान्सफर ऑर्डर रद्द करण्यासाठी सुमारे दोन डझन विद्यार्थिनींना ओलीस (Hostage) ठेवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. उत्तरप्रदेशच्या बेजहाम येथील येथील कस्तुरबा गांधी बालिका शाळेतील ही घटना आहे. (two teacher held hostage nearly two dozen girl students to pressurise the authorities to cancel their transfer orders.)

हेही वाचा: दोन वर्षीय चिमुकलीसह कुटुंबातील ५ जणांची निर्घुण हत्या, घरही पेटवले

या शाळेतील दोन महिला कंत्राटी शिक्षिका मनोरमा मिश्रा आणि गोल्डी कटियार यांना बदलीचे आदेश आले होते. मात्र या दोघींना ही बदली नको होती. त्यामुळे त्यांनी अधिकाऱ्यांवर बदली रद्द करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी चक्क छतावर सुमारे दोन डझन विद्यार्थिनींना ओलीस (Hostage) ठेवले. जेव्हा शाळेच्या वॉर्डनने याविषयी माहिती दिली तेव्हा तेथील स्थानिक पोलिसांनी शाळेत धाव घेतली आणि विद्यार्थिनींची सुटका केली.

हेही वाचा: अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार,१२ वर्षीय मुलाला POCSO अंतर्गत अटक

या प्रकरणावरुन दोन आरोपी शिक्षकांविरुद्ध नीमगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या लाजिरवाणी घटनेवर उत्तरप्रदेशसह देशभरातून रोष व्यक्त केला जात आहे.