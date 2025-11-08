Uddhav Thackeray : अहमदाबादचं नामांतर कधी? उद्धव ठाकरेंना कळली संघाची अंदर की बात! अमित शहा आणि मोदींबद्दल दिली मोठी अपडेट

Summaryसंघात "अंदर की बात" अशी चर्चा आहे की मोदी किंवा शहा यांना अहमदाबादचे महापौर केले जाऊ शकतात.नामांतरासाठी पालिकेत प्रस्ताव, नंतर विधानसभा मंजुरीचा मार्ग सुचवला गेला.उद्धव ठाकरे यांनी विनोदी अंदाजात या गोष्टीवर राजकीय टीका केली..देशाचे गृहमंत्री अमित शहादहा वर्षे झाली तरी गुजरातची राजधानी अहमदाबादचे नाव बदलू शकले नाहीत. पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा यांच्यापैकी कोणाला तरी अहमदाबादचे महापौर करुन त्यांच्याकडून शहराचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव पारित घेतला जाईल अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात अंदर की बात चालू आहे,असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला..अहमदनगरचं नामांतर अहिल्यानगर केले तसं ते विरोधी पक्षात असताना भाजप नेते अहमदाबादचे नाव कर्णावती करणार असे म्हटले होते. मोदी पंतप्रधान झाले त्याला १० वर्षे झाली. अमित शहा देखील गृहमंत्री झाले. अहमदाबाद गुजरातची राजधानी आहे दोन्ही नेत्यांचे होमटाऊन आहे त्याचं नामांतरण होत नाही..कदाचित पंतप्रधान मोदी किंवा शहांना अहमदाबादचे महापौर करतील आणि पालिकेत प्रस्ताव सादर करतील. मग विधानसभेत प्रस्ताव पारित होईल. आणि आत्ताचे जे कोणी मुख्यमंत्री असतील ते मंजूर करतील अशी मला अंदर की बात कळलेली आहे. मोदी किंवा अमित शहा यां दोन नेत्यांपैकी हमदाबादचा महापौर कोण होणार याबाबत मला उत्सुकता आहे. असो टोलाही उद्धव ठाकरे यांना लगावला. . FAQs 1. अहमदाबादचं नाव बदलण्याची चर्चा का सुरू आहे?👉 हिंदू सांस्कृतिक ओळख पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या मागणीमुळे ही चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. 2. अहमदाबादचं नवं नाव काय असू शकतं?👉 प्रस्तावित नाव "कर्णावती" असं सांगितलं गेलं आहे. 3. उद्धव ठाकरे यांनी कोणावर टीका केली?👉 त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केली.( 4. उद्धव ठाकरे यांनी काय विधान केलं?👉 मोदी किंवा शहा यांना अहमदाबादचे महापौर करून नामांतर करण्याची “अंदर की बात” असल्याचं सांगितलं. 5. गुजरातमध्ये नामांतराचं उदाहरण कोणतं आहे?👉 उद्धव ठाकरे यांनी “अहमदनगरचं अहिल्यानगर” केल्याचं उदाहरण दिलं. 6. या वक्तव्यानं काय संदेश दिला गेला?👉 भाजपच्या आश्वासनांवर आणि संघाच्या भूमिकेवर व्यंगात्मक टीका करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.