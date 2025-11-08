देश

Uddhav Thackeray : अहमदाबादचं नामांतर कधी? उद्धव ठाकरेंना कळली संघाची अंदर की बात! अमित शहा आणि मोदींबद्दल दिली मोठी अपडेट

Ahmedabad Name Change : उद्धव ठाकरे यांनी अमित शहा आणि मोदींवर अहमदाबादचं नामांतर न झाल्याबद्दल टोला लगावला. त्यांनी म्हटलं की, दहा वर्षे झाली तरी कर्णावती नाव ठेवण्याचं आश्वासन पूर्ण झालं नाही. मोदी आणि शहा दोघांचं होमटाऊन असूनही अहमदाबादचं नामांतरण झालेलं नाही.
Uddhav Thackeray addressing media on Ahmedabad’s name change issue, taking a dig at Amit Shah and Narendra Modi over delayed decision.

Summary

  1. संघात "अंदर की बात" अशी चर्चा आहे की मोदी किंवा शहा यांना अहमदाबादचे महापौर केले जाऊ शकतात.

  2. नामांतरासाठी पालिकेत प्रस्ताव, नंतर विधानसभा मंजुरीचा मार्ग सुचवला गेला.

  3. उद्धव ठाकरे यांनी विनोदी अंदाजात या गोष्टीवर राजकीय टीका केली.

देशाचे गृहमंत्री अमित शहादहा वर्षे झाली तरी गुजरातची राजधानी अहमदाबादचे नाव बदलू शकले नाहीत. पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा यांच्यापैकी कोणाला तरी अहमदाबादचे महापौर करुन त्यांच्याकडून शहराचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव पारित घेतला जाईल अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात अंदर की बात चालू आहे,असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

