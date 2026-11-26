सकाळ न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : मतभेदाच्या नावाखाली राजकीय निष्टा बदलणे जर कायदेशीर मानले गेले तर मोजक्या आमदारांच्या बंडाळीद्वारे सरकारे अस्थिर केली जाऊ शकतील, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या ठाकरे गटातर्फे ॲड. कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. बहुमताच्या आधारे शिंदे गट हीच खरा शिवसेना असल्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निकालाच्या विरोधात असल्याचेही सिब्बल यांनी रिजॉंईंडर दाखल करताना सांगितले. .घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार केवळ विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. विधिमंडळातील गट हा मूळ राजकीय पक्षात रूपांतरित होऊ शकत नाही, असे सांगतानाच शिंदे गटाने मांडलेला मतभेद किंवा असहमतीचा बचाव हा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचा आधारच नव्हता, असे सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले..फसवणुकीतील मालमत्ता जप्तीस गती, वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदार संरक्षण अधिनियमात सुधारणेस मान्यता; मंत्रिमंडळात निर्णय .विधानसभा अध्यक्षांसमोरील आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही आणि निवडणूक आयोगासमोर चिन्हाच्या अनुषंगाने सुरु असलेली कार्यवाही या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. मूळ राजकीय पक्षाची ओळख ही ज्या दिवशी बंडाळी घडली, त्या दिवशीच्या म्हणजे २१ जून २०२२ रोजीच्या स्थितीवरून निश्चित केली जाणे गरजेचे आहे, असे सिब्बल म्हणाले..निवडणूक आयोगाने नंतरच्या काळात एखाद्या गटाला दिलेली मान्यता ही भविष्यासाठी लागू होते. त्या आधारे पूर्वी घडलेली घटना ही पक्षांतर होते की नाही, याची निश्चिती करता येणार नाही. पक्षाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदाला पदावरून हटवणे, एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून पुन्हा नियुक्ती करून तसा ठराव राज्यपालांना कळवणे या सर्व कृती सरकार अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने होत्या. मतभेद असते तर पक्षाच्या संघटनात्मक समित्यांच्या बैठका बोलावून मतभेद सोडवण्याचा प्रयत्न झाला असता, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला..Bhiwandi: चिकन शोरमा खाल्यामुळे विषबाधा! रुग्णसंख्या तब्बल ११६ वर, २१ बालकांचा समावेश; भिवंडीमध्ये मोठी खळबळ.विषय संपणार नाही संबंधित विधानसभेची कालमर्यादा संपली म्हणून हा विषय संपला, असे होऊ शकत नाही. त्यावेळी आम्ही वेळेत याचिका दाखल केली होती. विशिष्ट वेळेत याचिका निकाली निघाली असती तर इतिहास वेगळा असता, असेही सिब्बल म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.