Shiv Sena Supreme Court Hearing: ठाकरे गटाची याचिका, निवडणूक आयोगावर सवाल अन् धनुष्यबाणाचा पेच; सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीचा वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात तापला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१८ ची पक्षघटना, पक्षातील निवडणुका, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि आमदारांच्या फुटीचा मूळ पक्षावर होणारा परिणाम, या मुद्द्यांवर कोर्टात जोरदार युक्तिवाद झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उद्या सलग तिसऱ्या दिवशी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीतील १० महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या....उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून दिलेली मान्यता यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.कपिल सिब्बल यांनी २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेचा आधार घेत संघटनेची रचना लोकशाही पद्धतीची असल्याचा दावा केला. पक्षप्रमुखाची निवड आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला..Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?.२०१८ मध्ये पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबाबतची माहिती आणि पक्षघटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे. संबंधित कागदपत्रांवर आयोगाचा शिक्का आणि स्वाक्षरी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.निवडणूक आयोग ही कागदपत्रं नंतर तयार करण्यात आल्याचं म्हणत असल्याचा मुद्दा कोर्टात आला. त्यावर सिब्बल यांनी, कागदपत्रांवर आयोगाचाच अधिकृत शिक्का असल्याचं सांगत थेट कायदेशीर कारवाईचं आव्हान दिलं..सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार १२ उपनेत्यांची नियुक्ती झाली होती, तर २१ उपनेते निवडून आले होते. ही माहिती आयोगाला दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.२०१३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. २०२२ पर्यंत पक्षातील निवडणुका आणि नियुक्त्यांबाबत आक्षेप नव्हता, मग २०१८ ची घटना लोकशाहीविरोधी कशी, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला..सुप्रीम कोर्टात घमासान! सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा; म्हणाले ''आयोग खोटं बोलतोय''.सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पक्षाच्या घटनेत किंवा नियमांमध्ये बदल झाला नसेल, तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं.न्यायमूर्ती बागची यांनी विधिमंडळ पक्षातील फुटीचे पडसाद मूळ पक्षावर उमटू शकतात का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार या मुद्द्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..विधिमंडळ पक्षातील एक गट वेगळा होऊन स्वतःलाच मूळ पक्ष म्हणू लागला, तर अशा पद्धतीला परवानगी देणं लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.आजच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या या महत्त्वाच्या प्रकरणावर उद्याही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.