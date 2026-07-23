देश

Uddhav Thackeray: केंद्र सरकारपेक्षा इंग्रज चांगले होते: उद्धव ठाकरेंची टीका; सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा

Shiv Sena UBT attacks BJP government: केंद्र सरकारच्या आंदोलनकांवरील वागणुकीवर उद्धव ठाकरेंचा रोष; इंग्रजांपेक्षा विद्यमान सत्ताधारी वाईट, लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप
Uddhav Thackeray Targets BJP

Uddhav Thackeray Targets BJP

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘‘केंद्रातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांपेक्षा इंग्रज चांगले होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सरकारची आंदोलकांशी वागणूक पाहता, हे लोकशाहीचे लक्षण दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात हवा गेली असून ही हवा काढण्यासाठी जनता वेळ लावणार नाही,’’ या शब्दांमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.

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