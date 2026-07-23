Uddhav Thackeray: केंद्र सरकारपेक्षा इंग्रज चांगले होते: उद्धव ठाकरेंची टीका; सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा

नवी दिल्ली : ‘‘केंद्रातील विद्यमान सत्ताधाऱ्यांपेक्षा इंग्रज चांगले होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सरकारची आंदोलकांशी वागणूक पाहता, हे लोकशाहीचे लक्षण दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात हवा गेली असून ही हवा काढण्यासाठी जनता वेळ लावणार नाही,’’ या शब्दांमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.उद्धव ठाकरे मंगळवारी रात्री दिल्लीत पोहोचले असून, त्यांनी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी बुधवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘कोणी आंदोलन करत असेल तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची व समस्यांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. तथापि सरकारने या प्रकरणात आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. सरकारने पहिल्याच दिवशी आंदोलकांशी चर्चा केली असती, आज ही वेळ आली नसती..सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या वडिलांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळीही यूपीए सरकारने चर्चेसाठी मंत्री पाठवले होते. स्वत: ‘मन की बात’ इतरांना ऐकवायची आणि दुसरीकडे लोकांचे म्हणणे ऐकायचे नाही, ही तर हुकूमशाही नाही तर दुसरे काय आहे?’’.‘‘विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, यात काय गैर काय आहे,’’ असा प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे म्हणाले, ‘‘हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विषय आहे. एक व्यक्ती आणि संपूर्ण देशाचे भविष्य यातील एक पर्याय निवडायचा आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून आमचा अभिजित दीपके, सोनम वांगचूक आणि युवकांना पाठिंबा होता. आंदोलनावेळी लहान मुली आणि महिलांशी ज्या पद्धतीने वागण्यात आले, ते कोणत्याही संस्कृतीला शोभणारे नाही.’’.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आंदोलकांशी संवाद साधण्याचे आवाहन करण्याऐवजी व विद्यार्थ्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकार लोकशाही मानत असेल तर आंदोलकांशी चर्चा करण्यात त्यांना कमीपणा का वाटत आहे?- उद्धव ठाकरे, प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.