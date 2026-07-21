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CJP Protest: उद्धव ठाकरेंचा दिल्लीतून सत्ताबदलाचा नारा! 'सीजेपी'च्या आंदोलनाला दिली भेट, दीपकेंचं केलं कौतुक

Uddhav Thackeray Visits Delhi Jantar Mantar CJP Protest: ''एवढ्या निर्दयीपणे सरकारने तुमच्यावर हल्ला केला, ते निषेधार्ह आहे. काही गुंड तुमच्यावर लाठीहल्ला करीत होते.''
Uddhav Thackeray Delhi

Uddhav Thackeray Delhi

esakal

संतोष कानडे
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Shiv Sena UBT: दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानावर अभिजित दीपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु आहे. मागच्या महिन्याभरापासून हे आंदोलन सुरु असून सोमवार, दि. २० जुलै रोजी आंदोलनात गोंधळ उडाला. आंदोलनात सहभागी तरुणांवर मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यामुळे देशभरातून संताप व्यक्त होतोय. अनेक नेते दिल्लीत जंतरमंतरवर दाखल होत आहेत.

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