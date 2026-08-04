Udhayanidhi Stalin Arrest : मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना अभिनेत्रीबाबत वादग्रस्त विधान भोवले; माजी उपमुख्यमंत्र्यांना अटक, नेमकं काय घडलं?

तामिळनाडूमधून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. एम. के स्टॅलिन यांचे पुत्र माजी उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. कावेरी पाणी वाटप वादावरून टीका करताना उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल एक वादग्रस्त विधान केले. यामुळे त्यांनाअटक करण्यात आली आहे..एका रॅलीदरम्यान गर्दीतील कोणीतरी "त्रिशा, त्रिशा" अशी घोषणा दिली, तेव्हा हा वाद निर्माण झाला. उदयनिधी यांनी आपले भाषण थांबवले आणि स्मितहास्य करत कथितरीत्या एक अश्लील व द्विअर्थी विधान केले, ज्यामुळे राजकीय पडसाद उमटले. उदयनिधी यांचा दावा आहे की तेकाहीही चुकीचे बोलले नाही आणि कोणाचेही नावही घेतले नाही; आता न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णय घेईल. तसेच, याचे परिणाम भोगण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..भाजपकडूनही विधानाचा निषेधतमिळनाडू भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी 'एक्स' वर म्हटले की, उदयनिधींचे कथित दुहेरी अर्थाचे विधान "घृणास्पद, अश्लील, आक्षेपार्ह आणि लज्जास्पद" होते. भाजप नेत्याने टिप्पणी केली, "खरे तर, एखादा गुंड किंवा चोरही ज्याला आई, पत्नी किंवा मुलगी आहे अशा खालच्या पातळीच्या भाषेत बोलणार नाही. अशा प्रकारची टिप्पणी करणाऱ्यांना कोणतीही आई, पत्नी किंवा मुलगी माफ करणार नाही." या विधानासाठी उदयनिधींना अटक करून तुरुंगात टाकले पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..तिरुपती पुढे म्हणाले, "अशा खालच्या पातळीच्या भाषेसाठी उदयनिधी स्टॅलिन यांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यास, मार्कडेयन (डीएमके आमदार) यांच्या अटकेपेक्षा तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतिष्ठा अधिक वाढेल. या विधानासाठी न्यायालय शिक्षा सुनावते की जामीन देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.