देश

Udhayanidhi Stalin Arrest : मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना अभिनेत्रीबाबत वादग्रस्त विधान भोवले; माजी उपमुख्यमंत्र्यांना अटक, नेमकं काय घडलं?

Tamil Nadu Political Row : या प्रकरणात पोलिसांनी उदयनिधी स्टॅलिन यांना अटक केली आहे. उदयनिधी यांनी कोणाचेही नाव घेतले नाही व काही चुकीचे बोललो नसल्याचा दावा केला आहे. भाजपने या विधानाचा तीव्र निषेध करत कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
Udhayanidhi Stalin

Udhayanidhi Stalin

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

तामिळनाडूमधून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. एम. के स्टॅलिन यांचे पुत्र माजी उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. कावेरी पाणी वाटप वादावरून टीका करताना उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल एक वादग्रस्त विधान केले. यामुळे त्यांनाअटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
Vijay Thalapathy
Udhayanidhi Stalin controversy