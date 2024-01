UGC on Reservation: विद्यापीठातील एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण रद्द होणार का? केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : विद्यापीठे तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनसुचित जाती, जमाती अन् ओबीसींच्या कोट्यातून जर उमेदवार उपलब्ध नसतील तर त्या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतच्या दिशानिर्देशांचा एक मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (युजीसी) आणला आहे.

पण यावर जोरदार टीका व्हायला लागल्यानंतर आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय बॅकफूटवर आलं असून विद्यापीठांमध्ये एसीसी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षित असलेली पदं अनारक्षित केली जाऊ शकत नाहीत, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे.