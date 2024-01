Bhujbal on CM Shinde: "आता शिवसेना सोडणं सोप आहे"; मराठा आरक्षणावरुन भुजबळांचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप अन् टोला

मुंबई : ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जात असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं मराठा समाजाची अधिसूचना भुजबळांनी शांतपणे वाचावी असा सल्लाही त्यांनी दिला.

त्यांच्या या विधानावर मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केला तसेच आता शिवसेना सोडणं सोप आहे अशा शब्दांत त्यांना टोलाही लगावला. (Chhagan Bhujbal on CM Eknath Shinde over Maratha reservaion after meeting with obc leaders)