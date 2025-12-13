देश

Ujjain Adventure Tourism: 10000 फुटावरून घ्या महाकाल मंदिराचे दर्शन, उज्जैनमध्ये स्काईडाइविंग फेस्ट, जाणून घ्या A टू Z माहिती

Ujjain Launches Adventure Tourism with Skydiving: महाकाल नगरी उज्जैनमध्ये साहसी पर्यटनाला गती; १२ डिसेंबरपासून स्काय डायव्हिंग उपक्रम सुरू. पर्यटकांना १०,००० फूट उंचीवरून फ्री फॉलचा रोमांचक अनुभव मिळणार.
सकाळ वृत्तसेवा
मध्य प्रदेशात साहसी पर्यटनाला (Adventure Tourism) गती देण्यासाठी आणि उज्जैनच्या पर्यटन गतिविधींमध्ये विविधता आणण्याच्या उद्देशाने मध्य प्रदेश पर्यटन मंडळ गेल्या चार वर्षांपासून स्काय डायव्हिंगचे आयोजन करत आहे.

