Ujjain Adventure Tourism: 10000 फुटावरून घ्या महाकाल मंदिराचे दर्शन, उज्जैनमध्ये स्काईडाइविंग फेस्ट, जाणून घ्या A टू Z माहिती

मध्य प्रदेशात साहसी पर्यटनाला (Adventure Tourism) गती देण्यासाठी आणि उज्जैनच्या पर्यटन गतिविधींमध्ये विविधता आणण्याच्या उद्देशाने मध्य प्रदेश पर्यटन मंडळ गेल्या चार वर्षांपासून स्काय डायव्हिंगचे आयोजन करत आहे..आता या उपक्रमाचा ५ वा अंक १२ डिसेंबरपासून १५ फेब्रुवारीपर्यंत दताना एअरस्ट्रीप येथे आयोजित केला जाईल. स्काय डायव्हिंग उपक्रमाचे उद्घाटन शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता दताना एअरस्ट्रीपवर झाले..पर्यटकांना मिळणार अनोखा अनुभवमप्र पर्यटन विभागाच्या संयुक्त संचालकांनी (साहसी पर्यटन) सांगितले की, यावर्षी अॅडव्हेंचर प्रेमींना १० हजार फूट उंचीवरून उडी मारून महाकालच्या नगरीला एका नवीन आणि रोमांचक दृष्टिकोनातून पाहण्याची संधी मिळेल. पर्यटक आकाशात उडण्याचा आणि फ्री फॉल'च्या (Free Fall) रोमांचक अनुभवाचा थेट अनुभव घेऊ शकतील..डायव्हिंगसाठी विशेष विमान 'न्यू सेसना १८२ पी' चा उपयोग केला जाईल. एका वेळी दोन सहभागी आणि दोन प्रशिक्षित इन्स्ट्रक्टर मिळून डायव्हिंग करतील, ज्यामुळे सुरक्षितता आणि अनुभव दोन्ही सुनिश्चित राहतील. दोन महिन्यांच्या या कालावधीत सुमारे ७५० हून अधिक सहभागी जोडले जाण्याची शक्यता आहे..पर्यटन विभागाचे म्हणणे आहे की, भविष्यात स्काय डायव्हिंगसोबत इतर एअर-बॉर्न अॅडव्हेंचर (Air-Born Adventure) गतिविधी देखील सुरू केल्या जातील, ज्यामुळे उज्जैन हे राज्याचे प्रमुख अॅडव्हेंचर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल..MP: पन्ना राष्ट्रीय उद्यानात आता १९ पर्यटक एकाच वेळी करू शकतील सफारी; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १० नवीन कॅंटर बसेसना हिरवा कंदील .शुल्क आणि बुकिंगशुल्क: एका स्काय डायव्हिंगचा शुल्क ३० हजार रुपये (अधिक जीएसटी) इतका निश्चित करण्यात आला आहे.वेळ: दररोज सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत डायव्हिंग करता येईल.बुकिंग: इच्छुक सहभागी www.skyhighindia.com या वेबसाइटवर बुकिंग करू शकतात..