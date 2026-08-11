देश

UKSSSC पेपर लीकनंतर घेतलेल्या फेरपरीक्षेतही गोंधळ, ‘दोन बरोबर उत्तरां’वर हायकोर्ट नाराज

UKSSSC Re-Exam Faces Fresh Controversy Over Answer Key: UKSSSCच्या लेखपाल, पटवारी आणि बीडीओ/व्हिडीओ फेरपरीक्षेतील काही प्रश्नांना दोन पर्याय योग्य असल्याच्या दाव्यावर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
UKSSSC

UKSSSC

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UKSSSC) घेतलेल्या लेखपाल, पटवारी आणि बीडीओ/व्हिडीओ भरती परीक्षेतील प्रश्नांच्या उत्तरांवरून वाद निर्माण झाला आहे. काही प्रश्नांना दोन-दोन पर्याय योग्य असल्याचा दावा करत उमेदवारांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकार आणि UKSSSC बोर्डाला चार आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
ssc
competitive exams
Marathi News Esakal
www.esakal.com