UKSSSC पेपर लीकनंतर घेतलेल्या फेरपरीक्षेतही गोंधळ, ‘दोन बरोबर उत्तरां’वर हायकोर्ट नाराज

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UKSSSC) घेतलेल्या लेखपाल, पटवारी आणि बीडीओ/व्हिडीओ भरती परीक्षेतील प्रश्नांच्या उत्तरांवरून वाद निर्माण झाला आहे. काही प्रश्नांना दोन-दोन पर्याय योग्य असल्याचा दावा करत उमेदवारांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकार आणि UKSSSC बोर्डाला चार आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पद्धतीवर तोंडी प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या प्रश्नाला दोन पर्याय बरोबर असण्याची शक्यता असेल, तर प्रश्नपत्रिकेत तो प्रश्न समाविष्ट करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं? .भरती प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीनया प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित भरतीची पुढील संपूर्ण निवड प्रक्रिया या रिट याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचा या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो..पेपर लीकनंतर घेण्यात आली फेरपरीक्षाटिहरी येथील रहिवासी समधीर सिंह आणि इतर उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, २०२५ मध्ये भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, पेपर लीक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर १४ जून २०२६ रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात आली.या परीक्षेच्या उत्तरतालिकेत काही प्रश्नांची दोन उत्तरे योग्य असल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे. उमेदवारांनी आयोगाकडे याबाबत अधिकृत आक्षेपही नोंदवले. मात्र, आयोगाने आपल्या उत्तरतालिकेतील पर्याय योग्य असल्याचे सांगत हे आक्षेप फेटाळून लावल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामागे प्रसाद लाड? लक्ष्मण हाकेंचा थेट आरोप; राजकीय वर्तुळात खळबळ.‘दोन्ही पर्याय बरोबर असतील तर गुण द्या’याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, एखाद्या प्रश्नाचे दोन्ही पर्याय अचूक असल्याचे सिद्ध होत असेल, तर त्या प्रश्नासाठी पात्र उमेदवारांना योग्य गुणांचा लाभ मिळायला हवा. अन्यथा चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकेचा फटका उमेदवारांना बसू शकतो.याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही प्रश्नपत्रिकेतील अशा प्रश्नांबाबत आयोगाने अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले..चार आठवड्यांनी पुढील सुनावणीउच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित UKSSSC बोर्डाला चार आठवड्यांच्या आत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.आता न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले असून, प्रश्नांच्या उत्तरांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर संबंधित भरती प्रक्रियेचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.