उमा भारतींना तेजस्वीचं कौतुक; म्हणाल्या, तो राज्याचे नेतृत्व करु शकतो, पण...

भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या उमा भारती यांनी बिहार विधानसभेतील निकालाविषयी भाष्य केलं आहे. तसेच त्यांनी मध्य प्रदेशात पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीबाबतही आपलं मत मांडलं आहे. बिहारच्या अटीतटीच्या सामन्याबाबत बोलताना त्यांनी महागठबंधनचे नेते तेजस्वी यादव यांच्याविषयी चांगले उद्गार काढले आहेत.

त्यांनी म्हटलंय की, तेजस्वी हा चांगला मुलगा आहे. तसेच ते बिहार चालवू शकतात मात्र, थोडं मोठं झाल्यावर असं त्यांनी म्हटलंय. उमा भारती यांनी पुढे म्हटलंय की, तेजस्वी यादव यांच्याकडे राज्य चालवण्याचा कसलाच अनुभव नाहीये. त्यामुळे ते आता राज्य चालवण्यास सक्षम नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. थोडं मोठं झाल्यावर ते हे काम करु शकतील, असं त्यांनी म्हटलंय. यासोबतच त्यांनी मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या कमलनाथ यांचीदेखील स्तुती केली आहे.

Tejashwi is a very good boy. But Bihar was saved by the skin of its teeth because he wouldn't have been able to run the state. Lalu would have ultimately been at the helm pushing Bihar back into jungle raj. Tejashwi can lead but after he grows older: Uma Bharti, BJP leader pic.twitter.com/RAm0T9zIYn

