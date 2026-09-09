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Arunachal Pradesh: अरुणाचलचा स्वतंत्र प्रदेश म्हणून उल्लेख; संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या नकाशाने वादंग, अक्साई चीनच्या स्थानातही घोळ

UN New Map Sparks Row Over Arunachal Pradesh and Aksai Chin: यूएनच्या नव्या नकाशात अरुणाचल व अक्साई चीनला स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखविल्याने भारत-चीन सीमावादाला नवे वळण; भारताचा भर मात्र नकाशीय प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांवरच
UN Map Row Deepens as Arunachal Pradesh Shown Separately While Aksai Chin Location Also Raises Questions for India

UN Map Row Deepens as Arunachal Pradesh Shown Separately While Aksai Chin Location Also Raises Questions for India

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या जगाच्या नव्या नकाशामध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हा प्रदेश भारत-चीन सीमावादातील स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे या नव्या नकाशाविषयी वादाला तोंड फुटले आहे. या ठरावाचा अर्थ कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला, नकाशा-प्रक्षेपणाला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला मान्यता देणे असा होत नाही, असे भारताने स्पष्टीकरण दिले आहे.

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