Arunachal Pradesh: अरुणाचलचा स्वतंत्र प्रदेश म्हणून उल्लेख; संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या नकाशाने वादंग, अक्साई चीनच्या स्थानातही घोळ

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या जगाच्या नव्या नकाशामध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हा प्रदेश भारत-चीन सीमावादातील स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे या नव्या नकाशाविषयी वादाला तोंड फुटले आहे. या ठरावाचा अर्थ कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला, नकाशा-प्रक्षेपणाला किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला मान्यता देणे असा होत नाही, असे भारताने स्पष्टीकरण दिले आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) आमसभेने शुक्रवारी जगाच्या नव्या नकाशाचा स्वीकार करत तसा ठराव मंजूर केला आहे. या नकाशामध्ये आफ्रिका खंड अधिक मोठा दाखविण्यात आला असून उत्तर अमेरिका आणि युरोपचा आकार कमी झाला आहे. भारताने या ठरावाला पाठिंबा दिला होता. मात्र, या नकाशात अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड यांच्यातील सीमा दर्शवण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी अरुणाचल प्रदेश हा आसाम आणि चीनच्या सीमेला लागून असलेला स्वतंत्र प्रदेश असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, अक्साई चीनलाही स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आले आहे. त्याच्या पश्चिमेला भारत आणि पूर्वेला चीन असल्याचे नकाशात दर्शवण्यात आला आहे..भारत चीन इतर देश/प्रदेश‘दिशाभूल करण्याचे चित्रण अमान्य’ टोगोने आफ्रिकी समूहाच्या वतीने हा ठराव मांडला होता. भारताने त्याला पाठिंबा दिला. मात्र, भारताचा पाठिंबा कोणत्याही विशिष्ट नकाशाला किंवा देशांच्या सीमांच्या विशिष्ट चित्रणाला नसून, समान क्षेत्रफळाच्या आधारावर नकाशीय प्रतिनिधित्व करण्याच्या मूलभूत तत्त्वाला आहे, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. ‘जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसह भारताचा सार्वभौम भूभाग भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दाखवला गेला पाहिजे. कोणतेही चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण भारताला मान्य नाही..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rआल्याचे समोर आले आहे. या बदलांमागील कारणाबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या नकाशात जम्मू-काश्मीरमधील भारत आणि पाकिस्तानमधील नियंत्रण रेषा ठिपक्यांच्या रेषेने दाखवण्यात आली आहे. नकाशाच्या तळटीपेत संयुक्त राष्ट्रांनी ही ठिपक्यांची रेषा भारत व पाकिस्तान यांच्यात मान्य झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेचे अंदाजे प्रतिनिधित्व करते, असे नमूद केले आहे. तसेच, ‘‘जम्मू-काश्मीरचा अंतिम दर्जा अद्याप संबंधित पक्षांमध्ये निश्चित झालेला नाही, ’’ असेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.